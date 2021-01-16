Музей пчелы, стрельцы и кулинарные поединки: в Мордовии развивают сельский туризм

Рузаевский район Мордовии готовится к встрече гостей. Искушенного туриста уже ничем не удивить, поэтому решено было делать упор на национальную культуру и сельское хозяйство. Программа двух маршрутов, расписанная по деталям, будет готова уже к февралю. Подробностями с ФАН поделился директор Центра молодежной политики и туризма Рузаевского района Виталий Карпунькин.

Первый туристический маршрут — для любителей истории. Он соединяет села Шишкеево, Стрелецкая Слобода и Огарево. Именно первый населенный пункт на пути у любознательных гостей республики еще в 17 веке служил острогом-крепостью, а возводили его еще стрельцы Ивана Грозного. Единственные свидетели давних событий — древний храм и здание земской управы.

«Мы планируем древние здания отреставрировать и еще построить элемент крепости. Там у нас сохранился сторожевой вал — граница Российского государства 17 века. В здании земской управы туристы узнают местные легенды, ознакомятся с деревенским бытом, примут участие в мастер-классе по изготовлению шишкеевской глиняной игрушки. Гостей ждут выступления с участием казаков и стрельцов. В наших планах проводить фестивали исторической реконструкции. Ведь там через Шишкеево проходили войска Степана Разина», — рассказал о планах Виталий Карпунькин.

В Стрелецкой Слободе туристы узнают историю православного храма 1900 года постройки, побывают на конном дворе, где могут прокатиться верхом на лошади и в телеге. Там же организаторы планируют подготовить инфраструктуру для рыболовного туризма. Гостям представят национальный колорит с дегустацией блюд русской кухни.

«А вот национальные мордовские блюда можно будет испробовать в следующей точке нашего маршрута — в деревне Огарево. Культура, традиции, игры народа мокша никого не оставят равнодушными. Там у нас есть фольклорный коллектив, который мы сравниваем с «Бурановскими бабушками». Только наши более скромные, но по таланту не уступают», — добавил собеседник ФАН.

Второй маршрут — межнациональный. Он объединяет три народа, которые проживают в Мордовии. Первый пункт — село Татарская Пишля, где туристы могут поучаствовать в свадьбе. Без традиционных татарских блюд тоже не обойдется. Местные мастерицы проведут мастер-класс по изготовлению перемячей (мясной пирог). Далее по программе знакомство с основами ислама.

«Потом мы перемещаемся в русское село Пайгарма. Там находится известный на всю Россию Параскево-Вознесенский женский монастырь, где есть чудодейственные источники. В храме есть чудотворная икона святой мученицы Параскевы. В этом же селе готовится объект агротуризма пасека. Там мы создадим музей пчелы».

Помимо рассказов об истории и особенностях бортничества, туристам предоставят возможность попробовать себя в роли пчеловода, естественно, с костюмами, масками и соблюдением техники безопасности. Затем — переезд в Мордовскую Пишлю.

«Там есть интересный объект — восстановленный из руин православный храм, в котором при реставрации на ржавом куске железа проявился лик Христа. Туристы могут подняться на колокольню и там же обучиться звонарскому искусству», — расписал прелести посещения второго маршрута Виталий Карпунькин.

В этом же селе есть культурный центр, где встречаются история и современность. Наряду с древними артефактами, среди которых предметы быта, одежда и столетние ткацкие станки, находятся современные устройства для производства ткани. Гости могут сами заняться ткачеством.

«У нас есть, где разместить и покормить туристов. На территории района проводится Международный гастрономический фестиваль «Кургоня», — продолжил Виталий. — В этом году, если эпидемиологическая обстановка позволит, мероприятие проведем не в один день, как делали ранее, а в два или три. В его рамках покажем документальное кино. Гостей праздника ознакомят с современной и народной музыкой, а также им предложат принять участие в кулинарном поединке. Кроме этого, мы планируем провести Фестиваль финно-угорских народов «Сугуваставунду».

Помимо сельского туризма, в самой Рузаевке созданы еще два маршрута. Первый рассказывает об истории города железнодорожников. Туристы посетят музей локомотивного ДЭПО и памятник паровозу. Второй маршрут расскажет о Рузаевке в годы Великой Отечественной войны.

Ранее ФАН писал о направлениях туризма в Мордовии.