Депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов рассказал о планах на 2021 год

Встретив 2021 год и отгуляв все новогодние праздники, все отдохнувшие с новыми силами выходят на работу. Каждый человек поставил себе новые задачи и цели, которые хочет осуществить в этом году.

ФАН поговорил с депутатом Государственной Думы Даниилом Бессарабовым и узнал его планы на 2021 год.

Депутат признался, что настроен на этот год очень ответственно, планируя разрешить множество проблем, с которыми столкнулись россияне. Даже несмотря на нынешние ограничения, Госдума находит возможность пообщаться с людьми.

«Мы сейчас в регионе работаем, начались первые рабочие дни региональной недели. И активно встречаемся со своими избирателями из самых удаленных уголков Алтайского края, но это прямое живое общение», — рассказал собеседник ФАН.

Политик рассказал, что в Госдуме существует раздел, в котором поддержка направлена на семьи с детьми, бизнес, развитие социальной инфраструктуры и т. д.

«Мы точно знаем, что у нас есть задел в этом вопросе, ориентация и правительства, и наших программ, которые заложены в бюджете на решение этих вопросов», — резюмировал Даниил Бессарабов.

С полной уверенностью депутат ставит перед собой задачи обсудить и воплотить в жизнь новые законы, которые будут направлены на конкретные вопросы людей.

«Я думаю, эту предстоящую весеннюю сессию мы посвятим таким социально-значимым вопросам. Уверен, фракция в этих темах будет определять роль», — добавил эксперт.

Планы на участие в сентябрьских выборах в новый созыв Госдумы, конечно, есть, с условием того, что избиратели поддержат Даниила Бессарабова и доверят ему выполнение этой работы.

«К выборам надо готовиться со второго дня после предыдущих выборов. Мы с 2016 года проводили активную работу с нашим активом, с избирателями, и сегодня исходим из того, что есть задачи, которые мы решали вместе с населением, у меня Алтайский край, Барнаульский избирательный округ, 39-й», — резюмировал собеседник Федерального агентства новостей.

Он признается, что многое удалось сделать в предыдущие годы, но все так же приходится сталкиваться с задачами, которые должны разрешиться и в этом году, и в последующие.

Новогодние каникулы депутата прошли в кругу семьи, поскольку в такой сложный для мира период очень важно уделить внимание родным.