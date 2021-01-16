Перед убийством главред «Рязань.Лайф» просила близких вызвать полицию

Рязань, 16 января. Как стало известно ФАН, в день убийства Жанна Шеплякова пыталась связаться со своими родственниками и просила вызвать в квартиру полицию.

Происходило это после визита туда экс-супруга Алексея, мужчина угрожал ей расправой. Угрозы с его стороны главред «Рязань.Лайф» восприняла реально, сообщил источник, близкий к семье журналистки.

Однако, несмотря на первые сообщения о предстоящей расправе, звонки в УМВД Рязани оставались без ответа. Сотрудники полиции заявили родным, что у нет таких полномочий.

«У нас нет оснований», — отвечали в МВД на сообщения о предстоящей расправе над журналисткой.

В убийстве подозревается супруг женщины — предположительно, он нанес не менее 10 ударов ножом. После этого глава семейства забрал детей и сбежал в Тверскую область, где его и задержали.

Знакомый семьи рассказал, что пара поженилась почти 14 лет назад, и почти весь этот период их жизнь сопровождалась ссорами и конфликтами.