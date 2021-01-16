Москвичкам пообещали по 800 рублей за закладки с наркотиками в Дагестане

Махачкала, 16 января. В дагестанском Дербенте задержаны жительницы Московского региона, которые подозреваются в намерении сделать в городе не менее 180 закладок с героином. За каждый адрес им было обещано по 800 рублей, сообщили ФАН в региональном МВД.

По данным ведомства, задержанным женщинам 35 и 38 лет. Одна из них проживает в Москве, другая – в Подмосковье. Полицейские выяснили, что они целенаправленно прибыли в Дербент из Москвы для совершения закладок. Женщин задержали в гостиничном номере и изъяли 174 грамма героина. При личном досмотре у них было обнаружено 180 свертков с наркотиком, еще десять свертков правоохранители нашли в холодильнике.

«При проверке гостиничного номера в холодильной камере обнаружено и изъято десять полиэтиленовых свертков с героином общим весом более семи грамм. В ходе личного досмотра в кармане куртки одной из них обнаружено 30 свертков весом почти 32 грамма, в кошельке другой – 150 свертков весом 136 граммов», – уточнили в министерстве.

Как добавили в пресс-службе ведомства, подозреваемые признались, что были направлены в Дагестан неким Амиром. Он сообщил женщинам адреса для закладок, а также обещал заплатить по 800 рублей за каждую из них.

«С собой у нас было 180 свертков – 30 у меня и 150 у подруги. Мы должны были разложить их по адресам. Поддерживали связь с Амиром, который в Москве, через WhatsApp. За каждую закладку нам обещали по 800 рублей», – приводит республиканское МВД слова одной из задержанных.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статьям о перевозке и сбыте наркотиков. Им грозит наказание сроком до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Дербента перевела мошеннику больше миллиона рублей. Он обещал вызволить из колонии ее сына, который три года назад был признан умершим.