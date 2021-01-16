Врач назвала плюсы и минусы растворимого кофе

Начинать день с чашечки кофе — традиция многих людей по всему миру. Однако не у всех есть время и возможность сварить натуральный зерновой и молотый кофе. Тогда люди отдают предпочтение растворимому напитку. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала в комментарии ФАН, вреден ли растворимый кофе.

Растворимый кофе производят из зерен кофейного дерева, которые при помощи различных технологических процессов превращают в водорастворимый порошок или гранулы. После добавления воды в смесь получается напиток, напоминающий по вкусу натуральный кофе. Технология создания растворимого кофе была запатентована новозеландцем Дэвидом Стренгом в 1890 году. Однако популярность напиток получил лишь в середине ХХ века после появления марки растворимого кофе Nescafe в 1938 году.

Виды растворимого кофе

Для создания растворимого кофе зерна обжаривают, измельчают, обрабатывают горячей водой, а затем высушивают. Существует несколько способов высушивания кофе, в результате которых получается сублимированная, порошковая и гранулированная смесь.

Для создания сублимированной смеси кристаллы кофейного экстракта обезвоживаются возгонкой в вакууме, что позволяет лучше сохранить составляющие вещества экстракта. Однако довольно сложная процедура создания делает сублимированный кофе более дорогим. Гранулы сублимированного кофе, как правило, довольно крупные и имеют карамельный цвет.

Порошковый кофе производят по технологии «сушка распылением». Кофейный экстракт распыляется в потоке горячего воздуха, высыхает и превращается в порошок. По своему виду порошковый кофе похож на молотый, но имеет более светлый цвет.

Гранулированный кофе производят из полученного порошка. Для этого порошок смачивают и формируют гранулы, которые не имеют четких граней, как у сублимированного кофе.

Плюсы и минусы

Несомненным преимуществом растворимого кофе является скорость приготовления. Кроме того, растворимый кофе дольше хранится.

При этом запах растворимого кофе сильно отличается от натурального. Вкус также едва ли похож на зерновой или молотый кофе. Врач Нурия Дианова отметила, что растворимый кофе имеет больше минусов, чем плюсов. Она объяснила, что в натуральном кофе есть белки, органические кислоты, микроэлементы и экстракты, которые обладают психотропным, возбуждающим, стимулирующим мозговую деятельность эффектом. При этом даже натуральный кофе при чрезмерном употреблении может навредить организму.

«Натуральный кофе действительно может быть полезен для организма, если речь не идет о его чрезмерном употреблении. Однако это совершенно не относится к растворимому кофе, который прошел глубокую обработку. Содержание кофеина в растворимом кофе может быть меньше, чем в натуральном. Но в него могут добавлять кофеин специально», — предупредила диетолог.

Дианова обратила внимание, что стоимость растворимого кофе не сильно отличается от натурального, при этом рафинированный напиток не обладает никакими полезными свойствами, в отличие от зернового или молотого.

Гастроэнтеролог добавила, что натуральный кофе может улучшить пищеварение, поэтому чашечку эспрессо можно выпить за завтраком после приема пищи. Однако ни в коем случае нельзя пить натуральный кофе на голодный желудок, а тем более растворимый.

«Зерновой кофе лучше, чем растворимый. Но и тот, и другой главное не пить между приемами пищи. Только с едой. Ходить и распивать кофе большими стаканами — совершенно дурацкая привычка», — подытожила Дианова.

Ранее ученые выявили самый опасный для здоровья способ приготовления кофе. Наибольшую угрозу организму человека представляет напиток, который не пропустили через фильтр.