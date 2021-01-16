Социолог Либанова предрекла усиление поддержки РФ среди украинцев

Киев, 16 января. Россия у многих украинцев ассоциируется с порядком. Так считает директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

По мнению эксперта, число сторонников РФ на Украине может увеличиваться. Социолог связывает усиление пророссийских сил в Незалежной напрямую с неэффективной работой Киева в экономической сфере.

«Чем больше провалов будет в экономической сфере, тем больше будут набирать (силу сторонники РФ. — Прим. ФАН). Россия у многих ассоциируется с порядком. Речь идет о людях, которые не могут найти работу, рассчитывать на пенсию, спланировать свою жизнь. В частности, и потому, что при каждой власти все меняется», — считает Либанова.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что экс-глава МИД Украины Константин Грищенко рассказал об утратах 2020 года для украинцев.