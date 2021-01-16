Прохор Шаляпин не стал опровергать слухи о романе с Цымбалюк-Романовской

Молва о романтических отношениях пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской с певцом Прохором Шаляпиным давно гуляет по Сети. Так, в разговоре с корреспондентом ФАН артист не смог однозначно опровергнуть эти слухи.

В СМИ писали, что экс-супруга актера Армена Джигарханяна в период с 2018 по 2019 год состояла в любовной связи с Шаляпиным. Эта информация породила множество скандалов и недомолвок. Виталина утверждает, что с Прохором она не встречалась, как обычно мужчина встречается с женщиной. На это артист уклончиво ответил, что после их встреч с пианисткой их пути просто разошлись.

«У нас теплые и хорошие отношения, но каждый пошел своим путем. Про нее я могу сказать только самые хорошие и добрые слова», — отметил Шаляпин.

Быть может, встречи в ванной и съемки клипа на песню Прохора Шаляпина не смогли достаточно сблизить его с Виталиной, и она приняла решение прекратить разрастание слухов, а может, отношений.

«Я не хочу комментировать наши отношения, она дала интервью, я просто соглашусь со всеми ее словами. Как женщина скажет, пусть так и будет», — отметил певец.

Получается, в своем интервью Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала за двоих о том, что у артистов пропал интерес друг к другу, а на память об их «общении» у них остались прекрасные фото на память и совместная работа над песней Шаляпина «Не исчезай», в которой пианистка снялась в главной роли.

Может быть, эти отношения и были пиаром для новой песни, но, как показывает практика, не очень хорошим. Виталина оказалась втянута в центр жуткого скандала, последствия которого ей до сих пор доносятся эхом.

Ранее бывшая любовница певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что Шаляпин был неверен не только ей, но и еще одной бывшей возлюбленной — пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.