Крым засыпало снегом — транспортники перекрывают одну из главных дорог полуострова

Симферополь, 16 января. Из-за аномально сильного снегопада в Крыму закрывают Ангарский перевал, где проходит дорога из Симферополя в Ялту. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Республики Крым.

«Вниманию водителей! В Алуште в районе села Нижняя Кутузовка выпали сверхнормативные осадки, которые вызвали снежные заносы на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта. В настоящее время наблюдается заторовая ситуация, образовалась многокилометровая пробка», — говорится в обращении.

В связи с этим на дороги выведена дополнительная снегоуборочная техника для ликвидации последствий выпадения осадков и обеспечения проезда. Проезд будет закрыт минимум два часа ― ориентировочно до 18:00 по московскому времени.

В социальных сетях появились видеоролики с километровыми пробками в районе Ангарского перевала. В то же время местные жители в социальных сетях упрекают водителей за нерасторопность и использование летней резины.

«Как там на летней резине, нормально все? Без происшествий? Скоро будем видеть заголовки: «Беспредел! Страховая отказала в выплате! Ну и что, что я на летней резине, в Крыму же можно!» — возмущенно пишет Роман Удовенко.

Всех автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок по данной трассе.

Вместе с этим люди радостно рванули на Ай-Петри.

«На перевале аншлаг, хотя на Ай-Петри уже в десять проезд открыли, народу огромное количество», — рассказывает Юлиана Томилина.

Напомним, по прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Крыму ожидается аномальное похолодание из-за вторжения арктического фронта.