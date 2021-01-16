РПЦ выступила против крещенских купаний в 2021 году

Москва, 16 января. Крещенские купания в 2021 году стоит отменить из-за пандемии коронавируса. Такое мнение выразил митрополит Волоколамский Иларион.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в России, врачи отмечают снижение иммунитета у многих жителей страны, обратил внимание митрополит Илларион. Крещенские купанию могут навредить россиянам со слабым иммунитетом, уточнил он.

Православный праздник Крещения в этом году отмечается 19 января. Православные россияне в этот день традиционно окунаются в ледяной проруби. Этот ритуал может обернуться сердечным приступом, предупреждают врачи.