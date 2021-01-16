Убитая главред «Рязань.Лайф» перед разводом с мужем закрутила роман с другим

Рязань, 16 января. Незадолго до трагедии журналистка начала отношения с новым мужчиной. Об этом сообщил источник ФАН, близкий к семье убитой.

Не дождавшись развода с мужем убитая в своей квартире журналистка «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова начала отношения с новым возлюбленным. По данным источника ФАН, его зовут Валерий, он проживает в Рязанской области.

«У нее был ухажер, да» — подтвердил нашему изданию источник.

Вероятно, что и этот, в том числе, факт спровоцировал ухудшение отношений между Жанной и Алексеем.

Известно, что труп журналистки нашли в ее квартире. Полицейские обнаружили на ее теле более 10 ножевых ранений. В убийстве обвиняется супруг журналистки, его задержали в Тверской области. Пара, как отмечает источник ФАН, часто ссорилась на почве ревности, а глава семейства бил жену.