Совбез ООН назначил Яна Кубиша новым посланником в Ливии

Нью-Йорк, 16 января. Специальный координатор ООН по Ливану Ян Кубиш в ближайшее время займет пост главы Миссии международной организации по поддержке Ливии.

Издание Libya 24 сообщает, что кандидатуру словацкого политика выдвинул генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Члены Совета Безопасности рассмотрели предложение и одобрили его.

Ян Кубиш возглавит Миссию ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) в ближайшее время. Одной из главных его задач станет урегулирование ситуации в североафриканском государстве, в частности, поддержание режима постоянного прекращения огня, вывод иностранных войск и наемников из страны.





Четвертый за год спецпосланник ООН в Ливии

Стоит заметить, что словацкий политик является четвертым представителем международной организации в североафриканском государстве за последний год. Должность вакантна с марта 2020 года, когда в отставку ушел Гасан Саламе. На его место временно назначена Стефани Уильямс.

На протяжении нескольких месяцев в Совете Безопасности не могли согласовать кандидатуру из-за ряда противоречий. Предполагалось, что спецпосланником должен стать представитель африканского континента, но найти персону, которую бы одобрили единогласно, не удалось.

В результате Антониу Гутерреш предложил назначить болгарского политика Николая Младенова. Все 15 членов Совета Безопасности согласились с этим выбором. В середине декабря 2020 года Николай Младенов официально возглавил МООНПЛ, однако уже спустя неделю подал в отставку. Он извинился и объяснил уход «семейными обстоятельствами».