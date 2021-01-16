В день убийства журналистки «Рязань.Лайф» ее муж просил у нее прощения

Рязань, 16 января. Источник, близкий к семье журналистки, сообщил, что незадолго до убийства глава семейства пытался помириться с супругой, но она отказала ему.

Как стало известно ФАН, в день гибели главред издания «Рязань.Лайф» получила смс-сообщение, в котором ее муж Алексей просил ее простить, говорил, что любит и уверял, что хочет вернуться в семью. Жанна отказала ему. Возможно это и спровоцировало убийство.

Рязанскую журналистку нашли мертвой в ее собственной квартире — на теле зафиксированы 10 ножевых ранений. Главным подозреваемым в деле является супруг погибшей. После убийства он забрал детей и увез в Тверскую область, где его и задержали.

Источник, близкий к семье убитой, в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что пара часто ссорилась. Муж ревновал свою жену и поднимал на нее руку.