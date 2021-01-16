«Зарежу тебя, детей отдам бабушке»: муж доводил до суицида главреда «Рязань.Лайф»

Рязань, 16 января. Источник, близкий к семье убитой журналистки, рассказал ФАН о ссорах и проблемах в ее семье.

«Ссоры и передряги в семейной жизни у Алексея и Жанны Шепляковых начались практически сразу после свадьбы, которая была около 14 лет назад. Муж ее патологически ревновал, из-за этого были скандалы и ссоры. Алексей постоянно угрожал, что заберет у матери детей. Он поднимал на Жанну руку неоднократно, но в полицию она не обращалась. Незадолго до трагедии пара поссорилась, Алексей обещал забрать детей и отдать бабушке, а ей заявил, что убьет, а сам сядет в тюрьму. Однажды детей он действительно забрал и увез в Тверскую область своим родственникам. Жанна сказала ему по телефону, что решила покончить с собой. В результате детей он вернул, а ее медики успели откачать.»