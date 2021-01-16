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Власти Дагестана могут открыть стадионы для тренировок спортсменов

Власти Дагестана могут открыть стадионы для тренировок спортсменов

Махачкала, 16 января. Власти Дагестана могут разрешить тренировки профессиональных спортсменов на открытых объектах. Соответствующее предложение регионального Минспорта поддержал врио главы республики Сергей Меликов.

С инициативой об открытии площадок выступил врио министра по физической культуре и спорту Магомед Магомедов. Он напомнил, что в 2021 году в Токио состоится перенесенная из-за пандемии коронавируса Олимпиада. Также планируется проведение других международных соревнований, на которых широко будут представлены атлеты из Дагестана.

Глава Минспорта республики отметил, что многим спортсменам уже необходимо приступать к полноценным тренировкам, чтобы подойти к важным выступлениям в оптимальной физической форме. Он попросил руководство региона разрешить работу на спортивных объектах, находящихся на открытом воздухе, в частности на площадках спортшколы имени Маркарова и на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале, который ранее носил название «Труд».

«Стадион «Труд» закрыт, школа имени Маркарова закрыта. Эти и другие объекты находятся на открытом воздухе, вне помещений. Свежий воздух рекомендуют сами врачи. Например, когда из больницы выписывают пациента с COVID-19, ему советуют вести активный образ жизни, заниматься спортом, находиться на воздухе. Поэтому мы просим разрешить начать полноценную тренировочную работу», – обратился Магомедов к врио главы Дагестана.

Сергей Меликов в целом поддержал министра спорта. Он согласился, что спортсмены могут получить пользу от работы на открытых площадках, но отметил необходимость соблюдения профилактических мер в закрытых помещениях.

«Не могу прямо сейчас дать конкретную команду, чтобы мы все открыли, но министра я поддерживаю. Пусть те ребята, которые способны идти на стадион, идут на стадион. Если мы говорим о каких-то закрытых, тем более небольших помещениях, то здесь, конечно, должны соблюдаться определенные правила предосторожности», – ответил руководитель региона.

Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. В марте прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. В ноябре глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Есихидэ Суга договорились, что Олимпиада больше переноситься не будет. При этом все спортсмены и гости соревнований будут обеспечены вакциной от COVID-19.

Ранее ФАН сообщал, что члены российской олимпийской команды должны будут привиться от коронавируса. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин после заседания штаба по подготовке к Олимпийским играм в Токио.

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