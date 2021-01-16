Украинцам назвали самое оптимальное время для покупки газа

Киев, 16 января. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рекомендовал гражданам страны покупать газ летом, когда цены традиционно падают. В это время им советуют запастись топливом впрок.

В период с сентября по октябрь многие жители Украины подписали контракты на приобретение газа по 4,7 гривны (примерно 11 рублей) за кубометр, отметил политический деятель. Эти расценки будут действовать в течение всего последующего года.

С 1 января 2021 года на Украине повысился тариф на услуги по распределению газа. Он составил в разных регионах в диапазоне от 0,28 гривны до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц. В среднем по стране рост составил 30%. С 1 июля тарифы должны были повыситься до 2,73 гривны (7,14 рублей).

С конца прошлой недели украинцы начали устраивать акции протеста во Львове, Хусте, Одессе, Кропивницком, а также в Ивано-Франковске, Мелитополе, Прилуках, Полтаве, Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности выйти на акцию в столице. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что правительство Украины надеется на получение нового кредита от Международного валютного фонда на фоне протестов.