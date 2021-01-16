Российских тренеров предлагают приравнять к педагогам

В российском законодательстве могут закрепить понятие «тренер-преподаватель». Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.

Документ устанавливает, что спортивная подготовка определяется как процесс обучения и воспитания, подлежащий планированию, включающий в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях. Также предполагается формирование системы спортивной подготовки в России с внесением уточнения в понятия «детско-юношеский спорт», «дополнительная образовательная программа спортивной подготовки».

При этом такие занятия направлены на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства и осуществляются в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки. Иными словами, организации, осуществляющие в основном спортивную подготовку, переведут в статус образовательных, а тренеров и их подопечных сделают педагогами и обучающимися.

«Тренером-преподавателем может быть человек, состоящий в трудовых, служебных отношениях с организацией, которая осуществляет образовательную деятельность, в том числе реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Такой специалист выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и/или организации образовательной деятельности», — отмечается в законопроекте.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов рассказал ФАН о ситуации вокруг профессионального и детско-юношеского спорта в самом отдаленном регионе нашей страны.