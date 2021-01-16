Украине не хватает электричества, могут быть веерные отключения

Киев, 16 января. Об остром дефиците электроэнергии на Украине заявил исполняющей обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко. В своем интервью DW чиновник объяснил это нехваткой угля на складах, которые истощили запасы в последние месяцы 2020 года.

Причиной работы украинских теплоэлектростанций на пике мощностей в последнем квартале ушедшего года стал ремонт на энергоблоках АЭС. В настоящее время дефицит, по словам Витренко, составляет тысячи мегаватт, и украинским энергетикам остается только надеяться на то, что следующая неделя пройдет без блэкаутов и веерных отключений.

В конце декабря стало известно, что запасы угля на украинских ТЭЦ и ТЭС опустились на самый низкий показатель за всю историю Украины.

Недавно киевский экономист Юрий Гаврилечко спрогнозировал, с какими еще трудностями придется справиться Украине.