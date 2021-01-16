Пенсионеры могут столкнуться с блокировкой счетов из-за мошенников

Москва, 16 января. Российские банки приняли решение ужесточить мониторинг переводов из-за возросшей активности злоумышленников. Особое внимание будет уделяться счетам пожилых граждан.

Меры по контролю за денежными операциями вводились банками в соответствии с новым законодательством. Основной задачей инициативы было предупреждение легализации средств, которые клиенты могли получить незаконными методами. Теперь уже действующий механизм будет также помогать избежать мошенничества. Это подтверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ужесточение производится за счет обновления условий работы антифрод-систем — специальных программ, анализирующих условия проведения транзакций. Если перевод покажется подозрительным, его заблокируют автоматически. Особое внимание уделяется счетам пожилых россиян. Именно они чаще всего становятся жертвами злоумышленников.

Финансовые организации регулярно предупреждают граждан о новых методах мошенничества. Чаще всего злоумышленники используют методы социальной инженерии, звоня своим жертвам и представляясь сотрудниками техподдержки.