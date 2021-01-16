Муж убитой главреда «Рязань.Лайф» сбежал в Тверскую область вместе с детьми

Рязань, 16 января. Супруг погибшей журналистки Жанны Шепляковой после убийства забрал их общих детей и покинул родной город, уехав в соседний регион.

Мужчину удалось задержать в Тверской области, где он пытался скрыться от правоохранительных органов. По версии следователей, мотивом преступления стала семейная ссора.

Следственный комитет по факту убийства 33-летнего главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Фигурантом стал ее супруг. В скором времени суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее ФАН сообщал, что бездыханное тело журналистки нашли в ее собственной квартире в Рязани. Причиной смерти женщины стали многочисленные ножевые ранения.