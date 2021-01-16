Полиция опровергла информацию о штурме здания облсовета на Украине

Житомир, 16 января. Украинские правоохранители опровергли сообщение о захвате протестующими здания Житомирского областного совета.

Украинские СМИ ранее сообщили, что сотни протестующих против повышения тарифов на газ штурмом ворвались в здание областного совета в Житомире.

Сотрудники правоохранительных органов опровергли эту информацию. В сообщении в Facebook областного управления Нацполиции говорится, что захвата административных зданий не было. Участники протестной акции зашли в помещение Житомирской обладминистрации и областного совета, после чего был незначительно поврежден турникет. Полицейские проводят проверку случившегося.

В разных регионах Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на газ, сообщал ранее ФАН. Сейчас цена для населения побила даже рекорды, установленные при режиме Петра Порошенко, и составляет более 10 тысяч гривен за 1000 кубометров.