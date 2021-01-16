Алексей Ванин рассказал о покойном актере из «Глухаря» Гусеве

Москва, 16 января. Актер Алексей Ванин на гражданской панихиде в московском Театре на Юго-Западе назвал скончавшегося коллегу Дмитрия Гусева глубоким собеседником, передает корреспондент ФАН.

Ванин на церемонии прощания рассказал, каким человеком был Гусев, ушедший из жизни 13 января.

«Он был из тех ребят, с которыми можно было просто поговорить. Сейчас это редкость», — подчеркнул он.

Актеры вместе играли в «Самоубийце» и других спектаклях Театра на Юго-Западной, но встречались нечасто — три-четыре раза в месяц. И при каждой такой встрече, отметил Ванин, у них происходил «прекрасный разговор обо всем». По его словам, остальные члены труппы всегда куда-то торопились, а Гусев с удовольствием завязывал диалог.

«Когда нужно не лететь, а именно опуститься внутрь… Он глубоко копает», — сказал Ванин, говоря о покойном коллеге.

Тело актера театра и кино нашли в его автомобиле на проезжей части 1-й Курьяновской улицы в Москве. Гусев скончался в возрасте 45 лет. По словам агента артиста Марии Крыжанской, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Родные Гусева решили провести отпевание в Храме Михаила Архангела, а похороны — на Домодедовском кладбище.