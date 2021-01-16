Виталий Милонов сравнил передачу Бородиной и Бузовой с цирком уродов

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что в новом сезоне ее проекта «Бородина против Бузовой» теперь будут обсуждаться остросоциальные проблемы страны. Депутат Госдумы РФ, политический деятель Виталий Милонов посчитал, что данное шоу на ТНТ может быть интересным, как в средневековье был интересен цирк уродов.

Также чиновник отметил, что таким персонам, как Бородина и поющая ведущая Ольга Бузова, действительно, есть что обсудить в отношении проблем современного социума. При его неутешительной оценке их способностей, он полагает, они найдут свою нишу.

«О чем они будут говорить? О сельском хозяйстве? Конечно, нет. Как говорится, кто на что учился. Думаю, цены на пластические операции, падение доходов олигархов. Сокращение смет на эскортниц тоже кого-то заинтересует. У девчонок так много подобных нешуточных проблем!» — отметил Милонов.

По мнению политика, «эти, так сказать, творческие личности» однозначно найдут своего зрителя, учитывая, что со времен «Дома-2» у них собралась немалая армия поклонников с типичными для этого шоу интеллектом.

«Мне кажется, адепты телепроекта «Дом-2» отличаются отсутствием серой жидкости под названием мозг», — говорит депутат.

Однако новый сезон шоу «Бородина против Бузовой» все-таки может быть интересным, но отнюдь не как проект для обсуждения остросоциальных проблем.

«Конечно, может быть немножечко антигуманно, поскольку средневековые цирки уродцев были популярны в докоммунистический период развития человечества. С другой стороны, интересно посмотреть, как такие люди будут обсуждать экономические проблемы в глобальном плане», — заключил Виталий Милонов.

Новость о возобновлении съемок проекта Бузовой и Бородиной кто-то расценил как радостное известие, но не все представители медиа-сферы остались довольны. Так, блогер Руслан Захаркин и вовсе предложил «гнать поганой метлой» с телевидения подобные шоу и их ведущих.