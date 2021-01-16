Российская вакцина может появиться на западном рынке. Колонка Голоса Мордора

Немецкое издание «Дойче Велле» опубликовало шокирующую информацию. Оказывается, некие хакеры украли и выложили в так называемый даркнет документы о вакцине BioNTech/Pfizer. И самое отвратительное то, что мерзкие хакеры изменили часть данных до публикации. Разумеется, в плохую сторону, чтобы опорочить прекрасную, демократическую вакцину свободы.

«Дойче Велле» пока не написало, что же за хакеры это сделали. Но разоблачения наверняка не придется ждать долго. Да и вы сами точно так же, как и я, наверняка уже догадываетесь, хакеров какой страны обвинят в этом отвратительном подлоге.

Я что-то слышал о даркнете, но не более того. Он мне попросту не нужен. Наркотики и оружие я не покупаю, а если захочу узнать что-либо о вакцине BioNTech/Pfizer, информации достаточно в Интернете обычном, которую можно найти с помощью любого поисковика, например, с помощью Google, если, конечно, вас там не забанили, как Дональда Трампа. А иногда и поисковики не нужны — все есть на ленте новостей любых агрегаторов, заголовки крупными буквами, никак не пропустишь. И судя по тому, что можно найти в открытом доступе, я совершенно не понимаю, зачем каким-то хакерам так напрягаться, что-то взламывать, изменять данные и публиковать в «темном сегменте» Интернета, куда простой пользователь никогда не зайдет. На фоне реальных новостей об этой вакцине — действия совершенно бессмысленные и избыточные.

А «хорошие» новости о вакцине американского производства идут практически со всех уголков света, где проходит ее широкое применение. Все это страны первого мира, ибо пока вакцина доступна только им. Да и там есть своя градация: некоторые члены этого абстрактного союза, куда «равнее» всех других равных, поэтому, например, в прибалтийские страны вакцина пока не поступает даже в тех количествах, которые были обещаны на первое время. Но что-то мне подсказывает, очень многие этим задержкам даже рады. Потому что читают новости, а эта информация очень сильно расходится с заверениями о полной безопасности и эффективности вакцины американского производства.

Вакцина BioNTech/Pfizer создана по самой передовой технологи. Она совершенно не похожа на классические вакцины, которые делались на убитых или же ослабленных патогенах, или на вакцины векторные, где под вектором подразумевается безопасный носитель, в который внедрены элементы патогена. Новая технология создания вакцин предполагает лишь внедрение информации о патогене в организм человека. И вот этот самый «кусочек информации» запакован в некую белковую оболочку, которая и создала все проблемы для вакцины американского производства. Дело в том, что именно этот белок, являющийся по сути вспомогательным, на организм человека может действовать совершенно непредсказуемо. Зафиксировано очень много случаев достаточно тяжелых аллергических реакций и других побочных явлений, одно из которых — временный паралич мышц лица. А израильский доктор-аллерголог Мигель Штайн заявил, что реакция на вторую дозу вакцины может быть еще тяжелее.

Но и это не все. Самые кошмарные новости пришли из Норвегии, где скончались 23 пожилых человека, привитые новой вакциной. Причем местный регулятор и не скрывает, что эти смерти были связаны с вакцинацией. Подобные случаи приходят и в других странах. Тем не менее вакцинация продолжается. И наверное, не зря компания Pfizer требует у тех стран, которые решили воспользоваться ее вакциной, прописать в контракте отказ от ответственности от побочных явлений. В свете происходящего это очень логично и нужно.

Эффективность вакцины, которая была заявлена очень высокой, тоже вызывает вопросы. Например, в Литве, в Вильнюсской клинике «Сантара», были привиты 152 врача. А впоследствии оказалось, что 78 из них заразились коронавирусом. Да, вакцина может не давать 100% гарантии, что заражения не произойдет, но при этом болезнь может протекать в легкой форме. Но тут речь опять же о массовости явления, которое явно способствует тому, чтобы были заданы неприятные вопросы.

Кстати, скорее всего, для массовой вакцинации американская вакцина применяться не будет. Некоторые страны уже опубликовали дорожные карты по вакцинации населения. Из такой карты для Нидерландов видно, что для массовой вакцинации, которая начнется в апреле, будет применяться вакцина компании AstraZeneca, векторная, а значит, гарантированно куда более безопасная, чем вакцина Pfizer. Но вакцина от AstraZeneca пока еще не одобрена регуляторами, а вакцинацию надо начинать прямо сейчас. Именно поэтому страны и вынуждены использовать вакцину американского производства.

Правда, есть еще и российская вакцина «Спутник V», которой вакцинировано уже огромное число людей — только в России около полутора миллионов. И с ней все обстоит очень хорошо — минимальные побочные явления и высокие показания по антителам. Нет никаких кошмарных новостей о смертях из-за нее или даже об аллергических реакциях. Многое говорит и то, что российские оппозиционные журналисты, которые буквально издевались над российской вакциной в своих программах и статьях, почти что массово прививаются именно ей. Видать, работа — это важно, но здоровье важнее.

Политический фактор против российской вакцины еще играет, но ситуация сейчас очень сильно поменялась. В западной прессе появились статьи и репортажи о «Спутнике V» — достаточно объективные, без поливания грязью. Более того, вакцину попробовали на себе и некоторые американские журналисты, работающие в России. Да и пример многих стран, таких как Аргентина, например, тоже идет в пользу имиджа российской вакцины. Вполне вероятно, что «Спутник V» теперь сертифицируют и в Евросоюзе, а значит, российский продукт появится и на этом рынке. О готовности его использовать заявили даже в Латвии, где вакцинирование идет очень медленно, с задержками. Самое главное — разрешение от европейского регулятора. Ситуация, конечно, абсурдная, что страны не могут заботиться о здоровье своих граждан сами, но тут уж как есть.

В любом случае было бы хорошо, если бы в мире о здоровье людей думали больше, чем о политике. Да и мир слишком уж истосковался по нормальной открытой жизни без карантинов и ограничений. А когда эта жизнь начнется снова, пока неизвестно.