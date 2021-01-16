Томские власти проведут общественные слушания по поводу строительства новой развязки

Томск, 16 января. Администрация региона планирует в скором времени провести круглый стол по поводу реконструкции Транспортной площади. В публичных слушаниях примут участие проектировщики и общественные деятели. Об этом власти заявили в официальном Telegram-канале областной администрации.

Новая развязка должна предотвратить образование автомобильных заторов, которые возникают, как привило, в утреннее и вечернее время. В сентябре 2020 года проектировщики Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) в ходе проектно-изыскательских работ сформировали варианты будущей транспортной развязки. В качестве приоритетного решения был выбран проект пересечения по типу неполного клеверного листа.

Буквально несколько дней назад томские урбанисты опубликовали пост в Instagram, в котором подробно рассказали о всех минусах предложенного решения. В инфографике указаны следующие аргументы — отсутствие в проекте пешеходных переходов, перекрытие выездов и въездов из дворов близлежащих домов, а также риск затягивания стройки из-за дороговизны стройки.

«Учитывая развернувшуюся дискуссию, планируем провести круглый стол для всех, кто заинтересован в обсуждении, с приглашением проектировщиков, экспертов и инициативных томичей. Конечно, в сегодняшней ситуации в «круглом столе» очно может участвовать ограниченное число лиц, однако для всех желающих мы обеспечим трансляцию обсуждения в прямом эфире с возможностью задавать вопросы», — сказал начальник областного департамента дорожной деятельности, транспорта и связи Юрий Баев.

Жители областного центра активно обсуждают в социальных сетях новую стройку.

«Это неплохой вариант. Идеальный? Нет. Но город активно растет в сторону Степановки, Зонального и Богашево. Машин будет становиться больше и больше. Без такого рода развязки проблему не решить, если только не сносить кварталы и строить продуманные пути. Но дабы и этот вариант не стал тупиковым, необходимо, конечно же, развивать сеть общественного транспорта. А не как сейчас два, три маршрута, которые порой настолько переполнены, что людям просто не уехать», — высказал свое мнение горожанин.

«От «колец» однозначно надо уходить! В Хабаровске давно это сделали, лет так 20 назад, а переехав в Томск опять столкнулась с кольцевым движением — вернулась в прошлое. Городу надо развивать транспортную сеть», — написала жительница.

Ранее ФАН сообщал, что в скором времени в Томске начнется строительство нового студенческого кампуса, стоимость которого составит порядка 35 млрд рублей. Некоторые городские, областные депутаты, а также жители региона критикуют амбициозный проект из-за выбора места под строительство.