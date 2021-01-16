«Нарушение закона должно преследоваться»: Джабаров оценил ужесточение законодательства о митингах

Митинги, направленные на расшатывание государства, очень опасны, поэтому должны пресекаться в соответствии с законом. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В конце 2020 года Госдума ужесточила закон об участии в митингах и их организации на территории России. По новому законодательству публичное мероприятие подобного типа в любой момент может отменить местная администрация. Согласно внесенным правкам, митинги запрещено проводить у зданий экстренных служб, также в них не смогут принимать участие журналисты, а процесс согласования акций станет еще сложнее. Кроме того, массовые мероприятия теперь не могут финансироваться за счет средств иностранных лиц и компаний.

Сенатор Владимир Джабаров напомнил: в США, Германии и во Франции выступления на несекционных митингах наказываются намного жестче, чем в России. Западная полиция, разгоняющая протестующих, применяет всевозможные средства, в том числе и опасные для здоровья и жизни людей. Он уверен, любое нарушение законодательства должно жестко преследоваться.

«В последнее время в нашей стране в этом плане законодательство максимально либерально. Если митинг направлен на расшатывание какой-то ситуации, в том числе и конституционных условий государства, например, против правительства, против администрации губернатора и мэрии, конечно, это несет большую опасность. Не даром наш президент указал на то, что уличные выступления — это всегда очень плохо. Они, как правило, печально заканчиваются. Демонстранты начинают с одними благими целями, а заканчивают совершенно с другими. Во главе этих выступлений в большинстве случаев стоят экстремисты. Митинги имеют право на существование, но они должны проводиться в рамках законодательства», — объяснил эксперт.

Также Джабаров согласился с введенными мерами безопасности администрацией аэропорта Внуково перед прилетом из Германии Алексея Навального. Блогер планирует вернуться в Россию 17 января. В связи с этим сторонники Навального в социальных сетях активно пропагандируют митинг в стенах аэропорта.

«Администрация аэропорта запретила журналистам вести видеосъемку прилета Навального и запретила организацию массовых мероприятий. Это абсолютно правильно. В противном случае получатся уличные беспорядки. Придет возмущенная толпа. Сторонники Навального — не простые люди: либо представляют различные НКО, либо даже завербованные», — отметил он.

Сенатор подчеркнул, будь он простым гражданином, никогда бы не пошел на акцию, организованную Навальным и его сторонниками.

«Я, например, никогда бы не пошел на этот митинг. Таких, как я, думаю, подавляющее большинство. Они не пойдут в выходной день встречать Навального, которого сейчас могут обвинить в госизмене», — сказал Джабаров.

Эксперт считает, что правосудие в отношении блогера должно действовать в рамках закона.

«Его должны задержать и доставить в суд. Он нарушил условие подписки о невыезде. Нам не нужно раскачивать лодку, тем более в условиях пандемии, это вызовет в том числе опасность заражения. Никто Навального к стенке не поставит. Все должно быть в рамках закона. Не надо нам повторения 1991 года, я уже не говорю о более ранних периодах нашей истории. Давайте все делать в рамках закона и с уважением к нашей конституции», — подытожил Джабаров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о предостережении московской прокуратуры от участия в незаконных акциях во Внуково 17 января, в день, когда в Россию якобы вернется блогер Алексей Навальный. По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, 15 лицам уже вынесены предостережения о недопустимости нарушений закона при проведении подобных действий.