Всемирный день The Beatles: история легендарной четверки и феномен «битломании»

Всемирный день британской группы The Beatles отмечается 16 января. Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе трое друзей — Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. История создания группы и феномен «битломании» — в материале ФАН.

История создания группы

В марте 1957 года шестнадцатилетний юноша из Ливерпуля Джон Леннон вместе со своими школьными друзьями создал группу The Blackjack. Однако узнав, что другая группа уже использует это название, начинающие музыканты переименовались в The Quarrymen. Пятнадцатилетний Пол Маккартни присоединился к группе в качестве гитариста в том же году, вскоре после знакомства с Ленноном. Позже Маккартни познакомил участников группы с Джорджем Харрисоном, но музыканты решили, что пятнадцатилетний Харрисон слишком молод для того, чтобы войти в состав The Quarrymen. Однако на вторую встречу он настолько поразил Леннона виртуозным исполнением песни Raunchy, что и его взяли в группу.

Название The Beatles появилось лишь в 1960 году, тогда же к группе присоединился барабанщик Ринго Старр. И хоть легенды гласят, что название пришло Маккартни во сне, судя по всему, музыканты решили отдать дань американскому певцу Бадди Холли и рок-н-ролл-группе The Crickets. В первые годы после основания The Beatles играли в клубах Ливерпуля и Гамбурга.

В 1961 году юные музыканты познакомились с менеджером Брайаном Эпштейном, и уже в следующем году увидел свет первый хит группы Love Me Do, а затем и знаменитые Please Please Me и P.S. I Love You. В 1963 году группа записала свой первый альбом Please Please Me, который прославил четверку на всю Британию. В том же году вышел сингл She Loves You, именно это событие большинство историков связывают с началом всемирного бума популярности группы и «битломании» — влиянии группы, перешедшей из сферы музыки и культуры в социальную сферу и политику.

В последующие семь лет популярность The Beatles достигла поистине мирового масштаба: композиции группы уверено держали первые строчки хит-парадов целыми неделями. Кроме того, The Beatles стали первой группой, выступление которой по спутниковому телевидению транслировал на весь мир канал «Би-Би-Си».

Ссоры и распад

Ссоры и недопонимание между участниками группы начались сразу после смерти менеджера Эпштейна в 1967 году. Барабанщик Ринго уделял значительное время съемкам в фильме, Маккартни был занят написанием саундтрека к картинам, а Леннон сблизился с авангардной художницей Йоко Оно. Не решила проблему и совместная медитация в Индии.

Хоть поездка и выдалась продуктивной — музыканты записали около 30 новых песен — даже в выпущенном по итогам поездки The White Album можно услышать, кто и какую песню сочинил. Накаляла ситуацию и Йоко Оно, которая присутствовала на каждой сессии группы и раздражала всех ее членов своим поведением. Давление на музыкантов оказывала и бешеная популярность — участников группы постоянно преследовали поклонники.

Финальной точкой в существовании группы стал выход сольного альбома Маккартни, хотя другие участники группы просили не торопиться с этим до выхода альбома Let It Be. В интервью Маккартни сообщил о прекращении совместной деятельности The Beatles. Несмотря на то, что Маккартни лишь изложил давно известные факты, поклонники сочли его инициатором распада группы.

Убийство Леннона

После распада группы каждый занялся сольным творчеством. Для Леннона годы после распада The Beatles были непростыми — он даже завершил карьеру и посвятил себя воспитанию сына. 8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит американцем Марком Дэвидом Чепменом возле своего дома. Убийца несколько раз выстрелил в спину музыканту. Леннона доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Битломания

Феномен The Beatles оказал колоссальное влияние не только на музыку, но и на мировую культуру. Появление группы совпало с сильными политическими и социальными потрясениями и изменениями. Успех группы вызвал «битломанию» — отчаянную истерию поклонников The Beatles, любовь к музыкантам, граничащую с сумасшествием.

«Полагаю, мы могли бы отправлять вместо себя четыре восковые фигуры, и толпе бы этого хватало. Концерты The Beatles больше не имеют ничего общего с музыкой. Это просто дикарские обряды», — отмечал Леннон.

Действительно, на концертах «битлов» едва ли можно было расслышать их выступление, потому что его заглушали крики фанатов. В СССР официально был выпущен только альбом A Hard Day’s Night. Сначала группу ругали в советских СМИ, но на фоне бешеной популярности критика вскоре прекратилась.