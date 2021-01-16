Близкие избегают разговоров о беременности Нино Нинидзе

Актриса Нино Нинидзе и режиссер Максим Виторган вместе уже больше года. Недавно в СМИ появилась информация о возможной беременности возлюбленной Виторгана. В свою очередь близкие артистов тщательно скрывают подробности их жизни и нехотя говорят на эту тему.

Так, супруга народного артиста Эммануила Виторгана, отца Максима Виторгана, Ирина не нашла слов, чтобы выразить свое отношение к новости о возможном пополнении семейства.

«Простите, я бы не хотела комментировать такие вещи», — произнесла женщина в телефонном разговоре с корреспондентом ФАН.

«Такие вещи»!.. Быть может, новость не сильно обрадовала Ирину Виторган или просто шокировала, появившись в неподходящий момент. А вот экс-супруга Максима Виторгана актриса Виктория Верберг и вовсе отреагировала на новость крайне агрессивно, заявив, что «копаться в грязном белье» людей не желает. Кому грязь, а кому — счастье.

Слухи о возможной беременности актрисы Нино Нинидзе появились после того, как артистка поделилась трогательным фото, где она запечатлена в обнимку со своим возлюбленным Максимом Виторганом. Сам актер и режиссер на вопрос о возможном интересном положении своей пассии решил отмолчаться.

Интригующее фото появилось в личном аккаунте Instagram Нино. Фанатам Нинидзе показалось, что Максим на фото чем-то растроган до слез. Пользователи Сети тут же приняли решение, что столь брутального мужчину, как Максим Виторган, могла поразить только новость о беременности своей избранницы.

Пока информация остается неподтвержденной, быть может, поклонники пары скоро станут свидетелями счастливого события в жизни любимых актеров. Ранее актриса откровенно рассказала о своем прошлом браке с актером Кириллом Плетневым и романе с Виторганом.