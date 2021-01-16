Соболь игнорирует видео с незаконным вторжением в квартиру Субботиной

Команда ФБК (НКО, иноагент) и Любовь Соболь до сих пор не отреагировали на размещенное журналистами «Лайф» видео, на котором юрист фонда попадает в жилье тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева Галины Субботиной.



Ранее, 15 января, в сети появилась видеозапись, на которой Соболь агрессивно проникает в чужую квартиру. На кадрах, снятых от первого лица, можно увидеть, что поведение помощницы Алексея Навального в момент визита было чрезмерно настойчивым и провокационным. Юрист ФБК проигнорировала просьбы Субботиной (потерпевшая сторона) покинуть жилье и продолжила его осматривать без законных оснований.



Убедившись, что в квартире никого нет, Соболь без комментариев покинула квартиру и села в автомобиль каршеринга, откуда провела прямую трансляцию, описав ситуацию так, будто она стала жертвой обстоятельств. Инцидент, произошедший 21 декабря, быстро привлек внимание правоохранительных органов, в результате чего команда Навального стала защищать Соболь, публично заявляя, что ее преследуют за якобы «простой звонок в дверь».



Видео «Лайфа» показывает, что в момент проникновения в чужое жилье Соболь не ограничилась звонком в дверь. Она оттолкнула тещу Константина Кудрявцева, без ее разрешения провела осмотр квартиры и повышала голос. Теперь, когда компрометирующий материал появился в открытом доступе и вызвал определенный ажиотаж в СМИ, сотрудники ФБК старательно пытаются игнорировать ситуацию.

По состоянию на утро 16 января, в социальных сетях от соратников Навального нет каких-либо комментариев об инциденте с участием Соболь. Это говорит о том, что отдельные представители оппозиционного сообщества могут закрыть глаза на преступления, если они совершались ближайшими сторонниками.



Напомним, согласно версии следствия, Соболь обманула курьера сервиса доставки и вместе с ним проникла в подъезд дома, где проживает семья Кудрявцева. Когда хозяйка квартиры №37 открыла дверь, помощница Навального оттолкнула пенсионерку и проникла в жилище. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица с применением насилия или с угрозой его применения»). Ответственность по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Появившаяся накануне видеозапись проникновения Соболь в чужую квартиру полностью подтверждает позицию правоохранительных органов.