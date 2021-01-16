Медведев назвал избирательную систему США безнадежно устаревшей

Москва, 16 января. Американское общество проходит через серьезные социальные потрясения. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик считает, что Америка в настоящее время переживает серьезные потрясения, которые приводят к непредсказуемости дальнейших действий страны в мире и ее токсичности даже для союзников. Слова бывшего премьер-министра РФ приводит ТАСС.

«Непредсказуемость дальнейших действий США на международной арене, некая токсичность этой страны даже для союзников и партнеров — следствие тех серьезных социальных потрясений, через которые проходит американское общество», — сказал российский политик.

Заместитель председателя СБ РФ уверен, что во «внутренней и внешней нестабильности» Соединенных Штатов виновата безнадежно устаревшая избирательная система, без серьезных изменений перекочевавшая из XVIII века в современность.

Медведев называет прошедшие выборы в США противоборством двух кампаний ненависти.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Медведев рассказал о нарастающем в американском обществе расколе