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Медведев назвал избирательную систему США безнадежно устаревшей

Медведев назвал избирательную систему США безнадежно устаревшей

Москва, 16 января. Американское общество проходит через серьезные социальные потрясения. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик считает, что Америка в настоящее время переживает серьезные потрясения, которые приводят к непредсказуемости дальнейших действий страны в мире и ее токсичности даже для союзников. Слова бывшего премьер-министра РФ приводит ТАСС.

«Непредсказуемость дальнейших действий США на международной арене, некая токсичность этой страны даже для союзников и партнеров — следствие тех серьезных социальных потрясений, через которые проходит американское общество», — сказал российский политик.

Заместитель председателя СБ РФ уверен, что во «внутренней и внешней нестабильности» Соединенных Штатов виновата безнадежно устаревшая избирательная система, без серьезных изменений перекочевавшая из XVIII века в современность.

Медведев называет прошедшие выборы в США противоборством двух кампаний ненависти.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Медведев рассказал о нарастающем в американском обществе расколе

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