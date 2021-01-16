Зампред Совбеза РФ оценил отношение Байдена к России

Москва, 16 января. Риторика избранного президента США Джо Байдена к России всегда была резкой. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев прокомментировал отношение Джо Байдена к России. По мнению политика, демократ никогда не испытывал теплых чувств по отношению к нашей стране.

«Байден пока и вовсе не сказал ничего позитивного в адрес России. Напротив, его риторика всегда была откровенно недружественной, резкой, даже агрессивной», — считает замглавы СБ РФ.

Бывший российский премьер напомнил, что ранее Байден называл российское государство самой большой «угрозой» для Америки с точки зрения подрыва безопасности.

По словам Медведева, сторонники избранного президента Соединенных Штатов, как и их руководитель, не заинтересованы в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Медведев осудил информационную войну против Трампа.