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Захарова объяснила решение РФ о выходе из Договора по открытому небу

Захарова объяснила решение РФ о выходе из Договора по открытому небу

Москва, 16 января. Тенденция на разрушение Договора по открытому небу (ДОН), сформированная после выхода из него Вашингтона, приобрела необратимый характер, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Москва приложила немало усилий для сохранения ДОН с тех пор, как Соединенные Штаты решили отказаться от договоренностей, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства. По ее словам, страны-участницы не смогли гарантировать, что не будут передавать информацию, полученную в рамках Договора, американской стороне. Сложившаяся ситуация идет вразрез с интересами РФ при неизменности курса США на разрушение ДОН.

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о старте внутригосударственных процедур по выходу страны из международного соглашения, который позволяет невооруженной технике совершать полеты на территории государств-участников. В материале Федерального агентства новостей говорится, что Франция надеется на пересмотр этого решения.

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