Суд исключил возможность застройки дна и берега озера в Махачкале

Махачкала, 16 января. Суд снял с кадастрового учета девять земельных участков, расположенных в границах озера Ак-Гель и на его береговой полосе. Решение исключает возможность незаконной застройки водного объекта, объяснили ФАН в общественном движении «Город наш».

По словам активиста организации Арсена Магомедова, наличие участков было обнаружено на публичной кадастровой карте. Согласно документам, на них планировалось строительство многоквартирных домов и банкетных залов.

«На кадастровом учете уже появились эти участки, был обозначен вид их разрешенного использования: под банкетный зал, многоэтажную застройку, торговый центр, многоуровневую парковку», – рассказал собеседник ФАН.

Право собственности на указанные земли ранее было передано властями дагестанской столицы ООО «Махачкалинское взморье». Компания, в свою очередь, в 2012 году продало участки гражданину Абдулвахиду Абдулазизову. Общественники были уверены, что эти действия производились незаконно и обратились в Ленинский районный суд Махачкалы с иском в отношении городской администрации, ООО «Махачкалинское взморье» и Абдулазизова.

Никто из ответчиков в суд не явился, после чего было принято заочное решение о снятии участков с кадастрового учета и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По закону, оно может быть обжаловано в течение семи дней с момента, как копия решения будет вручена ответчикам.

«Суд принял решение снять с кадастрового учета девять участков с погашением записи в ЕГРН. Их общая площадь составляет около 20 тысяч квадратных метров. Решение заочное, но, надеюсь, оно устоит», – сказал Магомедов.

Активист объяснил, что земельные участки передавались в частную собственность по несуществующим документам. Это же установил суд, и теперь никто не сможет застраивать, по сути, дно озера Ак-Гель. Такая возможность, по словам Магомедова, не была исключена, так как водоем мелеет.

«В дальнейшем, теоретически, если озеро продолжило бы высыхать, эти люди вполне могли бы спокойно показать документы на собственность и начать застройку. Мы решили исключить эту возможность, чтобы на кадастровом учете и в реестре этих участков не существовало», – сказал собеседник ФАН.

Общественники неоднократно выступали с обращениями в адрес властей, в которых указывали на то, что Ак-Гель мелеет и ситуация требует немедленного разрешения. В середине ноября 2020 года было принято решение проложить водопровод длиной почти четыре километра, который свяжет канал имени Октябрьской революции с озером, что обеспечит подпитку водоема. В региональном Минприроды тогда сообщали, что соответствующие работы будут завершены в течение трех месяцев. По данным ФАН, на сегодняшний день труба проложена на протяжении 750 метров.

Агентству не удалось связаться с компанией «Махачкалинское взморье» и Абдулазизовым. Мэр дагестанской столицы Салман Дадаев неоднократно заявлял, что администрация города ведет постоянную работу по возврату земель вокруг Ак-Гель. Осенью прошлого года он сообщал, что уже изъяты участки общей площадью 10 гектаров, также продолжаются судебные разбирательства еще по нескольким участкам общей площадью 6,7 гектара.

Ранее ФАН приводил комментарий другого общественника Булача Чанкалаева. Он выражал уверенность, что ситуация вокруг озера будет благополучно разрешена.