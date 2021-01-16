Президент Алжира назвал варварством теракт на востоке страны

Берлин, 16 января. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал варварством террористический акт, унесший жизни пятерых граждан на востоке страны.

«Это акт трусости и варварства, унесший жизни пятерых наших граждан в районе Тебесса», – прокомментировал трагический инцидент глава государства в своем Twitter.

Кроме того, Теббун выразил соболезнования семьям и близким погибших алжирцев. Он пожелал скорейшего выздоровления троим пострадавшим, получившим ранения в результате взрыва самодельной бомбы.

«Мы принадлежим Богу, и к нему мы вернемся», – подытожил президент.

Напомним, теракт произошел 15 января 2021 года на востоке Алжира. Произведенное кустарным способом взрывное устройство было заложено у автомобильной дороги и сработало, когда вблизи проезжало транспортное средство с пассажирами в салоне. Все они получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу, однако пятерых человек спасти не удалось. Еще трое находятся под наблюдением врачей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Абдельмаджид Теббун прибыл в Германию для лечения последствий COVID-19.