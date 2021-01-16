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Президент Алжира назвал варварством теракт на востоке страны

 

Президент Алжира назвал варварством теракт на востоке страны

Берлин, 16 января. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал варварством террористический акт, унесший жизни пятерых граждан на востоке страны.

«Это акт трусости и варварства, унесший жизни пятерых наших граждан в районе Тебесса», – прокомментировал трагический инцидент глава государства в своем Twitter.

Кроме того, Теббун выразил соболезнования семьям и близким погибших алжирцев. Он пожелал скорейшего выздоровления троим пострадавшим, получившим ранения в результате взрыва самодельной бомбы.

«Мы принадлежим Богу, и к нему мы вернемся», – подытожил президент.

Напомним, теракт произошел 15 января 2021 года на востоке Алжира. Произведенное кустарным способом взрывное устройство было заложено у автомобильной дороги и сработало, когда вблизи проезжало транспортное средство с пассажирами в салоне. Все они получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу, однако пятерых человек спасти не удалось. Еще трое находятся под наблюдением врачей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Абдельмаджид Теббун прибыл в Германию для лечения последствий COVID-19.

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