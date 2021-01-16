СМИ узнали о реакции МВФ на желание Киева снизить цены на газ для украинцев

Киев, 16 января. В ходе консультаций с Международным валютным фондом (МВФ) украинские власти не получили согласия на снижение стоимости газа для жителей.

Об этом сообщает украинское информационное агентство УНН со ссылкой на источник в Минфине страны. Источник напомнил, что это один из ключевых пунктов меморандума Украины с МВФ, согласно которому государство взяло на себя обязательства по введению газового рынка.

«По состоянию на эту минуту ничего они нам не одобрили, тарифы снизить не дали добро… Эти все переговоры еще продолжаются, вопрос не одного дня. Там целый процесс, но на сегодня мы не имеем «зеленого света», чтобы пойти на снижение тарифа для населения», — подытожил собеседник агентства.

Министр украинской экономики Сергей Марченко накануне заявил, что в Международном валютном фонде «обеспокоены» возможным введением госрегулирования цен на газ на Украине.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что правительство Украины собирается понизить цены на газ для населения на треть — до 6,99 гривны за кубометр, однако снижение тарифа будет действовать только до конца отопительного сезона.