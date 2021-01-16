Австрийских архитектор подвергся нападкам Киева из-за работы в Севастополе

Севастополь, 16 января. Глава австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс рассказал о нападках со стороны Киева. Украина недовольна его работой в Крыму.

Специалист участвует в возведении оперного театра в Севастополе. Посол Украины в Австрии Александр Щерба в телефонном разговоре потребовал от него отказа от проекта, так как архитектор якобы нарушает санкции Евросоюза. Дипломат грозился нанести удар по организации Прикса. Австриец подчеркнул, что не нарушает правовые нормы, так как строит не административное здание, а культурное учреждение для крымчан и севастопольцев.

Федеральное агентство новостей сообщало, что ранее Щерба назвал «петлей на шее» Украины газопровод «Северный поток — 2». Проект не соответствует интересам Незалежной.