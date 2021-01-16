Украинская сфера обслуживания полностью переходит на государственный язык

Киев, 16 января. Сотрудники украинской сферы обслуживания населения обязаны начинать разговор с клиентами только на государственном языке страны. Об этом говорится в законе Украины.

На Украине вступает в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Работники сферы обслуживания населения могут перейти в разговоре на другой язык только по просьбе посетителя. За невыполнение законы предусмотрены штрафы, которые варьируются в пределах 5100-6800 гривен (13-18 тысяч рублей. — Прим. ред.). Украинские политики утверждают, что нарушение этого закона будет «бить не только по карманам бизнеса, но и по репутации». Штрафы за нарушение закона о языке будут взиматься с предприятия, а не с персонала.

Украина введет наказание за использование вакцины «Спутник V». Гражданам Незалежной, ввозящим в страну соответствующий препарат без специального разрешения, грозит тюремный срок до пяти лет, писало Федеральное агентство новостей.