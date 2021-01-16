История породы

История происхождения тибетских мастифов по-настоящему интересная. Это не просто рассказ о породе собак, эта история наполнена тайнами и мифами. Эти четвероногие впервые появились задолго до того, как возникла письменность в отдельных регионах Тибета.

Китайские ученые решили определить возраст этой породы при помощи сложного генетического исследования. Как оказалось, эту породу вполне можно считать одной из самых древних. Вы спросите, почему? Так вот вам ответ: ученые сравнили ДНК волка и тибетского мастифа и пришли к выводу: первые различия между ними проявились около 58 тысяч лет назад! Обычная собака и волк получили первые различия только 42 тысячи лет назад. А это еще раз доказывает, что статус самой старейшей в мире собаки присвоили не просто так.

Если говорить об археологических находках, то кости и черепа этих животных подтверждают тот факт, что дальние предки тибетских мастифов жили вместе с людьми еще в древние времена. Впервые эту породу упомянули в документах в XII веке. Тогда в 1121 году император Китая получил шикарный презент — несколько охотничьих собак огромных размеров, которые внешне сильно походили на мастифов.

Исторической родиной породы считается Тибет. Кстати, именно географическая удаленность Тибета стала причиной, благодаря которой порода смогла сохранять свои оригинальные черты на протяжении многих веков. Тогда собаки стали верными друзьями и настоящими охранниками людей, проживавших в этих краях. Нередки были случаи, когда животных днем держал взаперти, чтобы ночью они могли нести службу и охранять деревни, находящиеся в горах.

Также мастифов часто использовали и для защиты монастырей. В те времена эти крупные собаки работали вместе со спаниелями. Спаниель выступал в качестве лающей сирены, а мастиф уже пугал врагов, как настоящее опасное оружие.

На протяжении многих лет люди на разных континентах узнавали о мастифах только из обрывков рассказов путешественников. Они представляли их общественности, как мощных и величественных собак. В 1847 году лорд Хардинг подарил королеве Виктории весьма интересный подарок — тибетского мастифа, который чуть позже получил имя Сиринг. Спустя многие годы и Эдуард VII вернулся на родину, прихватив с собой двух пушистых друзей этой породы. Так европейцы познакомились с этими пушистыми четвероногими, которые все чаще стали мелькать на лондонских выставках.

Эта необычная и такая колоритная порода собак завоевала сердца европейцев. Первыми заинтересовались аристократы, которые непременно захотели приобрести себе верного и пушистого друга. Поэтому мастифов стали все чаще завозить на территорию Великобритании, откуда те начали постепенно распространяться по всей Европе в течение 50 лет.

В 1931 году заинтересованность в мастифах сильно возросла, благодаря чему на свет появилась Ассоциация тибетских пород собак. В то же время был определен стандарт породы. Его разрабатывала жена подполковника, который купил четырех тибетских мастифов и возвратился с ними домой в Англию.

Начало Второй мировой войны чуть не спровоцировало полное прекращение распространения этой породы на планете. Основной поток мастифов приходился в то время на Непал и Тибет. Именно оттуда заводчики развозили собак по всему миру. Как только началась война, им пришлось приложить огромные усилия, чтобы сохранить эту уникальную породу.

До сих пор неизвестно, каким образом в 1950 году собаки очутились в Соединенных Штатах. Тогда они стали подарком Эйзенхауэру, на тот момент занимавшему пост президента. Но даже тут распространение собак наткнулось на препятствие, поскольку американцы не оценили мастифов по достоинству и массово отправили их охранять ранчо.

С 1969 года собаки снова появились в Соединенных Штатах. На этот раз их завезли сразу же из Тибета. А уже спустя десять лет первые мастифы, выведенные в США, первый раз приняли участие в выставке. Тогда-то на них и обрушилась сумасшедшая слава.

Сейчас тибетский мастиф — одна из самых редких пород собак. К примеру, в Великобритании насчитывается всего около трех тысяч чистокровных собак. В США по численности и распространенности тибетские мастифы находятся на 124 месте из 167. В России порода этих собак продолжает медленно, но верно набирать популярность. Но пока ее недостаточно, чтобы открыть полноценные питомники.

Внешность тибетского мастифа

Тибетских мастифов не зря называют одной из самых крупных пород собак. Это сильное и тяжелое животное. Однако все тело этой породы выглядит слаженно и пропорционально. Установленный международный стандарт предполагает, что минимальная высота кобеля 66 сантиметров, а суки обычно в высоту 61 сантиметр. Что касается веса, то в идеале он достигает 64–78 килограммов.

• Голова и череп: если сравнивать с человеческой, то она покажется огромной. Однако в природе все гармонично, поэтому размер головы мастифа полностью соответствует его габаритам. Округлый череп имеет на затылке довольно заметный бугорок.

• Морда у мастифов довольно широкая морда, которая с определенного ракурса выглядит квадратной. Переход к ней ото лба хорошо очерчен. Нос имеет широкую форму и черную или максимально темную пигментацию. Большие губы плотно прилегают к нижней челюсти. У взрослых особей допускается присутствие складки на боковой стороне морды.

• Уши треугольной формы — располагаются выше глаз, но при этом не доходя до линии черепа. Уши мастифа висящие и слегка ниспадающие вперед. Однако если собака чем-то сильно обеспокоена, то они могут приподниматься.

• Глаза овальной формы, посажены слегка косо и широко друг от друга. Чем интенсивнее коричневый оттенок радужки, тем лучше. Веки прилегают плотно.

• Челюсти и зубы крепкие и крупны. Стандартом является ножницевидный прикус (верхние резцы перекрывают нижние). Зубы хорошо смыкаются и образуют ровный белый ряд.

• Шея крепкая и крупная. Шею собаки обрамляет богатая грива, что придает четвероногому сходство со львом. Сразу обратим внимание, что у кобелей она куда более пушистая, чем у сук.

• Корпус сильный, широкий, мускулистый. Визитной карточкой мастифов можно назвать грудную клетку, которая имеет форму сердечка. Такая форма получается благодаря тому, что ребра собаки слегка округлены. Нижняя часть груди находится ниже уровня локтей.

• Хвост достигает средней длины и располагается высоко. Его покрывает длинная и густая шерсть. В те моменты, когда собака чем-то встревожена, хвост приподнимается, а в спокойном состоянии его будто бы забросили четвероногому на спину.

• Передние конечности крепкие, мускулистые и имеют выраженные углы сочленений. Мускулистые плечи мастифа наклонены и переходят в прямые предплечья. Локти должны быть направлены назад, если у собаки они расположены иначе, то это считается уже отклонением от стандарта. Лапы довольно крупные и изогнутые.

• Задние конечности стоят строго параллельно друг другу. Это особо заметно, если посмотреть на собаку сзади. Бедра длинные и довольно мускулистые, колени хорошо очерчены. Нередко у этой породы встречаются прибылые пальцы, которые можно легко удалить по желанию владельца собаки. Подушечки лап в основном черные, либо они полностью повторяют окрас собаки.

• Движения: несмотря на габариты, эти собаки очень грациозны, а их движения сочетают силу и легкость. Конечно, они сильные и выносливые, при тихой прогулке животное двигается размеренно и благородно.

• Шерсть у этих собак прямая и довольно жесткая. Под ней прячется густой подшерсток, который линяет весной и осенью. На тыльной поверхности задних лап присутствуют очесы.

• Окрас: согласно установленным стандартам, окрас должен быть как можно более чистым. Подпал обычно располагается около глаз, на нижней части лап и хвоста собаки. Своеобразный узор в виде очков тоже допускается. То же самое касается и белого пятна на груди. Но на лапах этот цвет не должен быть ярко выраженным. В основном мастифы рождаются с соболиным, золотистым, голубым и черным окрасом.

Возможные пороки

Любые отклонения от установленных стандартов можно назвать дефектами. Мы расскажем вам про те, которые встречаются чаще всего:

• сглаженные или очерченные углы конечностей;

• большие или очень низко посаженные уши;

• округленные ребра, из-за которых собака напоминает бочку;

• светлые глаза;

• светлый нос;

• цвет радужки глаз и носа;

• несмыкающиеся губы;

• ярко очерченный подвес;

• неуклюжие и скованные движения;

• закрученный хвост.

Среди дисквалифицирующих пороков значатся:

• нестандартный окрас;

• трусость или беспричинная агрессия;

• неправильный прикус;

• неопущение яичек.

Характер тибетского мастифа

Тибетских мастифов можно назвать независимыми, уверенными в себе и спокойными собаками. Они не станут лаять по пустякам, нервничать и проявлять агрессию без повода. Все их движения и взгляды буквально пропитаны сдержанностью и королевским величием. Такие собаки не терпят того, что к ним относятся, как питомцам, — их нужно воспринимать как равных существ. Так что чувству собственного достоинства можно только позавидовать.

Эта порода собак обладает хорошо развитыми инстинктами, поэтому им можно смело доверять охрану дома. Лают они редко, но если учуяли потенциальную опасность, могут подать голос. Так что предупредите об этом своих соседей, чтобы избежать претензий с их стороны.

Так как в древние времена эту породу использовали как охранную, мастифы привыкли вести ночной образ жизни. Поэтому не ругайте собаку, если она решила чем-то пошуршать на кухне, как только вы нырнули под одеяло.

К незнакомым людям эти четвероногие относятся холодно и сдержанно. Можете быть уверены, пес не нападет на гостя, если гость не представляет угрозы. Однако его внимательный взгляд будет прикован к каждому движению незнакомца.

Благодаря прекрасной интуиции мастифы могут почувствовать потенциальную угрозу от человека. И если вашему питомцу гость пришелся не по душе, то задумайтесь, а с правильным ли человеком вы общаетесь.

Даже те мастифы, которые с детства были свидетелями частых визитов гостей, никогда не свыкнутся с мыслью, что в доме гостят чужие люди. Они будут всеми способами стараться ограничить количество людей в вашем доме. Особенно на этот факт стоит обратить внимание семьям с детьми.

Собака привыкает к ребенку в семье и любит его всей душой, однако как только к вашему чаду приходят приятели и подружки, ситуация в корне меняется. Шумные игры могут испугать вашего пушистого друга, и он непременно захочет защитить своего маленького хозяина. Если учесть габариты собаки и ее массу, то можно предположить, чем закончится такая ситуация. Поэтому игры и шалости детей обязательно нужно контролировать.

Что касается других животных, то мастифы всегда занимают доминирующую позицию в доме. Однако если щенок рос в компании с другим животным, то его он будет воспринимать как равного. Тут нет разницы — это может быть другая собака, кошка или даже попугай. На счет рыбок сказать точно вам не сможем. Но если в доме уже живет взрослый тибетский мастиф, то лучше не заводить другую живность, иначе конкуренции и драк не избежать.

А вообще эти пушистые создания настоящие ангелы. Они обожают проводить время вместе с хозяином, лежать у него в ногах и греться рядом с ним холодными зимними вечерами. Около вас всегда будет находиться мини-версия доброго и лохматого медведя.

Не давайте вашему четвероногому другу скучать. Тибетские мастифы в таких ситуациях решают, что пора скрасить серость повседневности и начинают грызть буквально все. В один день вы не обнаружите в своем доме ни шкафа, ни любимого кресла, поскольку от них останутся только жалкие щепки.

Поэтому балуйте собаку интересными игрушками и, конечно же, гуляйте с ним. Кидайте палки, мячики и играйте во фрисби — все это вызовет у мастифов настоящий восторг. После активной прогулки эти собаки любят полежать на траве, запрыгнуть в горку из сухих листьев или поваляться в снегу. Не отказывайте им в удовольствии, ведь для собак это самое настоящее блаженство.

Воспитание и дрессировка

Тибетские мастифы упрямые и независимые собаки. Если вы хотите завести такого питомца, будьте готовы к тому, что процесс дрессировки будет очень сложным. Во время обучения держите себя в руках и не позволяйте себе повышать голос на собаку или нецензурно выражаться в ее адрес. Самое главное — не вздумайте бить животное! Иначе вы запугаете щенка, сделаете его нервным и очень агрессивным. Судьба такой собаки будет очень грустной и короткой.

Поэтому если вы решили взять процесс дрессировки в свои руки, то наберитесь терпения и постепенно учите четвероного новым командам, не забывая его хвалить и говорить, какой он хороший.

В среднем на воспитание собаки уходит около двух лет. Если вам не по силам такая задача, то обратитесь к профессионалам. Они точно сделают вашего мохнатого друга настоящим послушным интеллигентом.

А слышали вы когда-нибудь про импринтинг? Так называют комплекс приемов, которые позволяют научить животное доверять своему хозяину. И если вы хотите завоевать его доверие, то не забывайте про ласку и легкие поглаживания. У тибетских мастифов есть одна особенность — они любят жевать одежду людей, которых считают своими лучшими друзьями. Поэтому при общении с щенком обратите внимание на его поведение. Если подобного контакта нет, то вероятнее всего четвероногий пока не видит в вас верного друга.

Очень важно заняться социализацией щенка, чтобы он вырос воспитанным и добрым. Поэтому уже на седьмой неделе пушистый малыш должен находиться среди своих хозяев и других животных, если они имеются в доме. В это время щенки понимают, что внимание уделяется не только им, но и всем окружающим. Смело зовите гостей, знакомьте их с собакой и разрешайте животному изучить новых людей. Постепенно он привыкнет к тому, что в доме могут быть с вами родные и знакомые, а значит, собака не будет проявлять к ним агрессию.

Прогулки со своим другом старайтесь делать максимально разнообразными, выбирая неизведанные тропинки и улицы. Если же вы будете постоянно гулять со своим питомцем по привычному маршруту, то ему это быстро наскучит.

Кстати, перемена места прогулок этой породе собак идет только на пользу, поскольку именно так мастиф сможет понять, что мир очень велик и его окружает множество других людей и маленьких животных.

Уход и содержание

Эта порода собак требует особого ухода, поскольку у них большие размеры и очень много шерсти. Заранее хотим вас предупредить, что на этих пушистиков уходит довольно много сил и времени. Поэтому сразу обдумайте и распределите обязанности в семье, кто и когда будет ухаживать за собакой.

Шерсть у тибетских мастифов очень густая и имеет плотный подшерсток. Колтуны у этой породы образуются довольно редко, но этот факт не освобождает хозяев от регулярных расчесываний. Двух-трех раз в неделю будет достаточно. Для качественного ухода вам понадобится металлическая расческа, кондиционер для шерсти или чистая вода.

Если колтуны все-таки образовались, их необходимо убрать специальными инструментами — колтунорезом или специальным спреем для их бережного удаления. Учтите, весной и осенью у тибетских мастифов начинается сильная линька, поэтому заранее запаситесь фурминатором и пуходеркой. Их можно приобрести в любом зоомагазине.

Запомните, никогда не подстригайте собаку при помощи машинки для стрижки волос. Так вы можете нарушить терморегуляцию и обречь своего верного друга на частые воспаления легких.

Если вы думаете, что этих пушистых товарищей нужно часто купать, то вы сильно ошибаетесь. Частые приемы душа могут гипертрофировать кожные железы собаки, из-за чего ее шерсть начнет неприятно пахнуть. Поэтому устраивайте своему массиву банный день раз в три месяца. Если вас такой расклад не утраивает, то вам на помощь придут сухие шампуни, которые втираются в шерсть животного, а затем вычесываются.

Когти мастифам нудно подрезать раз в месяц с помощью костерена для крупных пород собак. Чтобы облегчить процедуру, подержите лапы питомца в теплой воде. Если края когтей получились острыми, то их легко можно подровнять пилочкой. Затем аккуратно подравняйте опушение между пальцев и смажьте подушечки лап маслом. Так вы обезопасите лапки питомца от появления трещин и ссадин.

Особого ухода требуют и зубы собак. Да, вам придется чистить зубы своему мастифу. Правда, не каждый день, а два-три раза в неделю. Заранее приобретите собачью зубную пасту, щетку или специальную насадку на палец, которая позволяет очищать зубы от налета и камня. Кстати, чтобы предупредить развитие зубного камня, можно купить собаке побольше специальных игрушек и включить в ее рацион твердую пищу. Так вы сохраните собаке «голливудскую улыбку».

Не забывайте про уши и глаза. Чтобы ушки собаки всегда были чистыми и здоровыми, раз в неделю протирайте их влажной салфеткой и мягкой тряпочкой. Если вы собираетесь идти на улицу, то проследите, чтобы ушные раковины полностью высохли. Подобный ритуал нужно проводить и с глазами — мягкой тканью без ворса, смоченной в отваре ромашки, протирайте глаза собаки один-два раза в неделю от различных загрязнений и пыли.

Питание в здоровье каждой собаки играет очень важную роль. Тибетские мастифы — не исключение, поэтому их рацион должен быть сбалансирован и тщательно подобран. К примеру, в первые месяцы линьки щенка нужно позаботиться о достаточном количестве кальция в его рационе, чтобы кости и суставы были крепкими. По мере взросления корм меняется. Так что лучше с вопросом правильного подбора корма обратиться к ветеринару.

Как правило, тибетских мастифов кормят либо натуральной пищей, либо сухими кормами, разработанными специально для этой породы. Однако стоит учитывать, что придется выбрать один тип питания, иначе несварения или других проблем с ЖКТ не избежать.

В меню тибетских мастифов нельзя включать следующие продукты:

• речную рыбу;

• острую и соленую еду;

• трубчатые кости;

• мучные изделия;

• жирное мясо;

• копчености;

• сырые яйца;

• картофель;

• сладкое;

• орехи.

Обязательно следите за тем, чтобы натуральная пища, которую вы подаете своему питомцу, была свежей и теплой. Это относится и к питьевой воде. Меняйте миску несколько раз в день, чтобы ваш пушистый друг не мучился от жажды.

Здоровье и болезни

Выходцы из заснеженного Тибета отличаются крепким здоровьем. Поэтому можем вас обрадовать, поскольку взрослые собаки этой породы практически не болеют. Однако даже для тибетских мастифов характерны определенные заболевания:

• снижение функции щитовидной железы или ее заболевание;

• дисплазия локтевого и тазобедренного суставов;

• гипертрофическая невропатия;

• воспаление трубчатых костей;

• различные заболевания ушей и инфекции;

• остеохондроз.

Поэтому важно понимать, что ветеринара нужно посещать не только в случаях, когда ваш пушистый друг захворал, но и для профилактики болезней. Также не стоит забывать о важности прививок. Ведь привитая собака — это здоровая собака.

Выбираем щенка тибетского мастифа

Самым надежным вариантом для тех, кто хочет приобрести щенка тибетского мастифа, можно назвать питомники. Специалисты там не просто занимаются разведением чистой породы, они гарантированно вам отдадут здоровую собаку с хорошей родословной.

Кстати, если для вас имеет значение родословная, то вы вправе потребовать у заводчика все данные и фото взрослых особей, от которых вы хотите получить щенков. В питомнике вы не только сможете забрать понравившегося пушистого малыша через месяц после его рождения, но и даже забронировать щенка до того, как он родится!

Обратите внимание на то, как содержатся щенки в питомнике или у заводчика. Они должны находиться в чистом и просторном помещении, быть игривыми, подвижными и очень любознательными. Осмотрите их глаза, уши и нос, поскольку у здоровой собаки не будет гнойничков, слизи или маленьких ран.

Учитывайте, что даже маленькие тибетские мастифы довольно упитанные и в меру тяжелые товарищи. Трусливыми и агрессивными щенки быть не должны. Пообщайтесь с ними и выберите того, к которому больше всего лежит душа.

Стоимость тибетского мастифа

Тибетские мастифы до сих пор считаются довольной редкими, тем более в нашей стране. В связи с этим стоимость такого щенка может вас немного шокировать. В некоторых питомниках цена этого пушистого малютки начинается от 100 тысяч рублей, а малыши с идеальной родословной и вовсе обойдутся в 150 тысяч.

Однако экономить мы вам не советуем. Если вы хотите, чтобы ваш питомец прожил долгую и счастливую жизнь, то приобретайте собаку в питомнике. Там вы получите гарантию, что ваш пушистый друг будет здоров и рад каждому дню, проведенному с вами.