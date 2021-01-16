Украинцам озвучили размер дефицита Пенсионного фонда

Киев, 16 января. В прошлом году дефицит украинского Пенсионного фонда составил 13,2 млн гривен, или более 470 млн долларов, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Доходы Пенсионного фонда за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, а расходы — 479,3 млрд гривен. Поступления от Единого социального взноса (ЕСВ) в прошедшем году составили 254,5 млрд гривен, что на 19,7 млрд меньше, чем было запланировано.

В период с июля 2019 года по июль 2020 года число плательщиков ЕСВ уменьшилось на 565 тысяч человек. По словам бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, украинскую солидарную пенсионную систему намеренно ведут к банкротству.

Общественный деятель Украины Тарас Качка ранее сообщил о снижении украинского торгового дефицита по итогам ушедшего года, передает ФАН.