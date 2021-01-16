Сервис по доставке продуктов назвал самые популярные заказы россиян в январе

Москва, 16 января. Популярный сервис по доставке продуктов перечислил товары, которые пользовались наибольшим спросом у россиян в новогодние праздники.

Жители России 1 января чаще всего заказывали белый хлеб, молоко и воду, сообщили сотрудники сервиса. Лапша быстрого приготовления, мороженое мандарины, куриные яйца, выпечка, чипсы и газированные напитки также пользовались большим спросом у россиян в первые дни 2021 года, говорится в сообщении.

Мандарины были самым заказываемым фруктом у жителей страны 1 и 2 января, однако уже в третий день нового года бананы обогнали праздничный фрукт по количеству заказов, обратили особое внимание в сервисе. Общее число заказов продуктов на дом возросло почти на 50% в первые десять дней января, передает РИА Новости.

Мандарины, бананы и зеленый горошек оказались самыми покупаемыми продуктами россиян в преддверии новогодних праздников, говорится в сообщении другого сервиса доставки товаров на дом. Жители страны потратили почти 42 млн руб. на покупку мандаринов за прошедший год.