В России создали тест, выявляющий COVID-19 за полтора часа

Москва, 16 января. Ученые из института эпидемиологии Роспотребнадзора создали уникальный тест, который позволяет определить наличие коронавирусной инфекции за час.

Таким образом, общее время исследования сокращается в три-четыре раза, заявил директор института Василий Акимкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Наши ученые разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в три-четыре раза», — отметил он.

По его словам, новый тест не уступает классическому по чувствительности и специфичности. Акимкин добавил, что российские ученые подготовили «набор праймеров и зондов» в кратчайшие сроки в новогодние праздники.