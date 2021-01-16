Экономист сообщил дату новых выплат в России

Москва, 16 января. Дополнительная или расширенная индексация социальных выплат возможна не раньше апреля 2021 года, рассказал главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.

По его словам, это произойдет, когда станет понятно, как экономика прошла первый квартал и в какую сторону развивается ситуация с пандемией. Важно отметить, что индексация сначала затронет наименее защищенные слои населения, например, семьи с детьми, уточнил эксперт в беседе с «Прайм».

Согласно подготовленному министерством труда проекту постановления, с 1 февраля российским гражданам повысят сумму ряда пособий, выплат и компенсаций. Коэффициент индексации равен 1,049%, что соответствует величине инфляции, которая по итогам 2020 года составила 4,9%.

По словам Тихомирова, изменения коснутся лишь отдельных категорий россиян. Речь идет о гражданах, подвергшихся воздействию радиации, героях СССР, героях РФ и полных кавалерах ордена Славы. Кроме того, индексация положена ветеранам ВОВ, инвалидам и семьям, имеющим детей.

Федеральное агентство новостей ранее писало об увеличении пенсионных выплат в 2021 году. Напомним, размер индексации страховых выплат составляет 6,3%, что выше уровня инфляции. Размер прибавки в текущем году зависит от того, какую пенсию гражданин получал до этого.