Новая техника из России и борьба со стихией в Луганске

Рабочий день жителя Луганска Станислава Чернеца может начаться в три часа ночи и закончиться в 11 часов вечера, ведь график зависит не от выходных и праздников, а от капризов погоды. Уже шесть лет Станислав — один из сотрудников государственного коммунального предприятия Луганской Народной Республики. И именно от него и его коллег зависит порядок на улицах города и безопасное движение на дорогах.

«Вот снег пошел в 4 утра, все 15 машин выехали на чистку города», — рассказал Станислав съемочной группе Федерального агентства новостей.

«Сезон этот выдался достаточно сложным. У нас то оттепель, то снег выпадает, то морозы, для коммунальных служб это сложная ситуация. Но надо отдать должное нашим службам: и перед праздниками, и во время праздничных мероприятий, и сейчас — мы стоим накануне праздника Крещения — коммунальные службы справляются с поставленными задачами, за что им отдельное спасибо», — рассказал глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов.

И действительно, погода в этом году в республике держит работников коммунального хозяйства и администрации городов в напряжении. Утром убирают снег, вечером уже идет дождь, приступают к борьбе с гололедом. Благо, техника теперь не подводит. В 2020 году при содействии главы республики автопарк предприятия значительно обновили — машины прибыли из России.

«Как реагировали ребята, когда получили новую технику?» — задает вопрос корреспондент ФАН.

«Я расскажу, как я реагировал. Я выше машины подпрыгивал! А если серьезно, то люди были прежде всего удивлены, потому что уже лет 30-35 мы не получали столько новой техники. А когда получили, то удивление превратилось, наверное, в двойное удивление. Когда техника пришла во двор, то все вокруг ходили и не верили своим глазам», — рассказал Манолис Пилавов.

«У нас было только шесть МАЗов и три КамАЗа стареньких. А сейчас — 15 КамАЗов и спецтехника. 20 единиц новой!» — рассказывает Станислав Чернец.

«Последнее, что мы получали, — это МАЗы 2004-2008 гг. Технике уже более десяти лет было. Она уже выработала свой ресурс. И мы очень благодарны за помощь Российской Федерации новыми КамАЗами. Они очень нам помогли», — рассказал главный механик городского коммунального предприятия «ЭЛУА» Сергей Мартыненко.

Вот они — эти красавцы. Предмет особой гордости. Летом их привлекают к ремонту дорог, зимой — к очистке улиц от снега.

«Вы видите новую технику, которую мы переоборудовали. В настоящий момент это уже пескоразбрасыватель, установленный непосредственно в кузове», — пояснил Сергей Мартыненко.

Глава городской администрации вспоминает, что до обновления автопарка с каждого выезда более 30% машин возвращались на базу для ремонта. Новая техника расширила возможности коммунальщиков и позволяет выполнять больший объем работ в кратчайшие сроки.

«Это, конечно, серьезно облегчило работу наших коммунальных служб — мы сегодня очень оперативно реагируем на все природные катаклизмы, а самое главное — люди верят в завтрашний день, люди с удовольствием работают на новой технике. Хочу поблагодарить правительство нашей республики за такой огромный вклад в жизнеобеспечение нашего города», — рассказал Манолис Пилавов.

В ближайшие дни синоптики вновь обещают Луганску снегопады, а это значит, что в выходные работникам коммунального хозяйства будет не до отдыха.