Вирусолог центра Гамалеи рассказал о вероятности новых мутаций SARS-CoV-2

Москва, 16 января. Вирус SARS-CoV-2 является своеобразным наследником появившегося в 2002 году в Китае вируса, однако имеет ряд отличий, заявил вирусолог центра Гамалеи Александр Бутенко.

Инфекция, которая появилась в Китае в начале 2000-х годов, имеет колоссальное сходство с современным вирусом. Несмотря на это, COVID-19 имеет ряд отличительных свойств, заявил в интервью радио Sputnik вирусолог центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

«Считается, что SARS-CoV-2 возник в результате рекомбинации, которая позволила близкородственным вирусам обменяться генетическим материалом, в результате чего возник новый вариант», – пояснил медик.

Вирус эволюционирует в процессе истории. При этом нельзя однозначно заявлять, что с каждой новой мутацией он становится опаснее, уверен Бутенко. По его словам эволюция является непрерывным процессом, в результате которого возникают новые варианты вирусов.

«Есть жизнеспособные, они находят для себя нишу, что позволяет им репродуцироваться и существовать в популяции, но бывают и нежизнеспособные. Это происходит в результате естественного отбора. Более слабые варианты исчезаю из природы», – заключил он.

Недавно американские специалисты спрогнозировали повсеместное распространение «британского» штамма коронавируса в США к марту. Согласно данным доклада федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний именно к началу весны новая мутация обгонит оригинальный вирус по распространенности в стране.