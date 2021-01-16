Украина введет наказание за использование вакцины «Спутник V»

Официальный Киев рассматривает возможность привлечения к административной и даже уголовной ответственности лиц, занимающихся распространением на территории от Ужгорода до Мариуполя российской вакцины от коронавируса COVID-19. Как утверждают в украинском правительстве, на данный момент указанный медпрепарат не прошел специального тестирования на Украине и не получил соответствующей лицензии, следовательно, его продажа и даже употребление могут быть приравнены к преступлению. Что грозит украинцам, рискнувшим привиться лекарством из России, выяснял корреспондент ФАН.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, вызвавшим в украинском обществе неоднозначную реакцию. В своих лучших традициях Владимир Александрович призвал СБУ, Генпрокуратуру и другие местные силовые структуры «выявить и ликвидировать» каналы поставок в «контрабандных медикаментов». Речь в первую очередь шла о «Спутнике V», разработанной в Российской Федерации вакцине от коронавируса COVID-19.

«Если кто-то действительно осмелился с нарушением [нашего] законодательства привезти на Украину [российскую] вакцину, реакция Киева будет крайне жесткой», — отметил он.

Что подразумевается под словосочетанием «крайне жесткая реакция», глава государства не уточнил. За него это сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы будем проверять любую информацию о контрабанде любой несанкционированной вакцины», — подчеркнул глава кабинета министров и добавил, что участники «потенциально преступных схем», будь они высокопоставленными чиновниками или рядовыми гражданами, «ответят за опыты над украинцами».

Но вот ведь в чем дело: говоря о «преступных схемах», Денис Анатольевич имел в виду ввоз на Украину крупной партии вакцины производства компании Pfizer, которую якобы доставили в Киев из Израиля и которой якобы привились от коронавируса десятки депутатов Верховной рады. О российских аналогах препарата украинский премьер-министр вспомнил буквально накануне.

«Спутника V» [на Украине] тоже не будет, для этого есть все основания», — резюмировал Шмыгаль.

«С точки зрения здравого смысла, никаких оснований для запрета на Украине вакцины «Спутник V» нет и быть не может, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей врач высшей категории Владислав Мокий. — Мы столкнулись с ситуацией, при которой украинские власти прибегают к откровенным антироссийским методам, абсолютно не заботясь о здоровье собственных граждан. Как иначе объяснить тот факт, что Минздрав Украины отказал в запуске в производство препарата Gam-COVID-Vac (лицензированный аналог «Спутник V». — Прим. ФАН) одному из крупнейших фармацевтических компаний в Харьковской области?»

Дальше — больше. Министр иностранных дел Украины Владимир Кулеба заявил, что украинский Кабмин будет делать все возможное, дабы не допустить на медицинский рынок Украины «любых российских разработок в этой сфере».

«Как член правительства, я выступаю против «Спутник V», поскольку Россия заботится не о нашем здоровье, а о насаждении своих пропагандистских штампов, — подчеркнул министр в ходе своего выступления на одном из центральных киевских телеканалов. — Здоровье, полученное ценой ограничения нашей независимости, украинцам не нужно».

Украинцам, которые в данном контексте все-таки предпочтут здоровье, соответствующее предупреждение уже было вынесено. По некоторым данным, на ближайшем заседании Верховной рады будет рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по борьбе с распространением на Украине вакцины «Спутник V». Гражданам, без специального разрешения ввозящим в страну соответствующий препарат, грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Помимо прочего, структуры, проводящие на Украине операции с ввезенными российскими медикаментами, будут закрыты, а их руководители — привлечены к уголовной ответственности.

Тем временем в ряде украинских регионов начат сбор подписей в поддержку активного использования вакцины «Спутник V». Квинтэссенцией этой акции стала фраза одного из киевских пользователей форума во всемирной паутине: «Я не собираюсь умирать за амбиции украинских чиновников и националистов!».