Медведев рассказал о нарастающем в американском обществе расколе

Москва, 16 января. Американские технологии для «демократизации» других стран вернулись бумерангом в США, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В то время как во всем мире обсуждается штурм Капитолия, остается неизвестным, как республиканцам и демократам искать точки соприкосновения. Вместе с тем в обществе продолжает нарастать раскол, передает слова Медведева ТАСС.

«Технологии, которые раньше использовались для демократизации других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. А холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея», — сказал замглавы Совета безопасности.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне, ворвавшись в Капитолий. Протестующие пытались помешать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых победил демократ Джозеф Байден.

Накануне Федеральное агентство новостей информировало, что Минюст США объявил о начале внутренней проверки после беспорядков в Вашингтоне. Ведомство проверит готовность структур к инаугурации.