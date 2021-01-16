Бразилия отправила запрос на экстренное использование вакцины «Спутник V»

Бразилиа, 16 января. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций отправили запрос на экстренное использование вакцины «Спутник V».

Запрос об экстренном использовании 10 миллионов доз вакцины сделан в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии, сообщает ТАСС.

«В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всем мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней», — отметили представители компании.

Условия пандемии требуют решительных мер, поскольку речь идет о необходимости срочной защиты населения, подчеркнули авторы сообщения. Первая поставка препарата в Бразилию запланирована на первый квартал этого года.

Не все страны придерживаются подобных взглядов. Недавно бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко в беседе с ФАН назвал пагубные последствия отказа от российской вакцины для Украины. По мнению политика, жители государства хотели бы привиться «Спутником V», но не могут сделать это из-за неуступчивости властей.