Названы лучшие города России для разных видов отдыха

Москва, 16 января. Россияне рассказали, в какие города России они предпочитают ездить для разных видов отдыха. Исследование среди своих клиентов провел сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

В опросе приняли участие три тысячи человек. Городом с максимальным разнообразием развлечений большая часть из них (43%) назвала Москву. Еще 26% участников опроса считают, что за развлекательным отдыхом лучше отправиться в Сочи, а 16% — в Санкт-Петербург, сообщает RT.

Для культурного отдыха 68% опрошенных рекомендовали Санкт-Петербург. В пятерку лидеров также вошли Москва (8% голосов), Сочи (5,5%) Казань (3%) и Калининград (2,6%).

Лучшим городом России для пляжного отдыха 49% опрошенных считают Сочи, 7,6% респондентов назвали Анапу, 6,6% — в Геленджик. Что насладиться морем в полной мере можно только за границей считают 6,2% опрошенных.

Ранее министр Калининградской области по культуре и туризму Андрей Ермак сообщил, что в новогодние праздники регион посетили 53 тысячи человек. Калининград посетило на 10% больше туристов, чем обычно, и настолько же чаще они бронировали гостиницы.