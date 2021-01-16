Российские военные испытали Т-90М в рамках сетецентрической операции

Москва, 16 января. Российские военные испытали новейшие танки Т-90М «Прорыв» на способность действовать в едином информационном пространстве на учениях, сообщают РИА Новости.

Источник сообщил агентству, что одним из преимуществ Т-90М является наличие аппаратуры единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Она позволяет обмениваться данными в режиме реального времени.

Способность новых танков обмениваться данными онлайн друг с другом и с другими боевыми единицами была протестирована в учебно-боевых условиях. Испытания также проводились в обстановке радиоэлектронных помех.

Предварительно по итогам испытаний было отмечено, что за счет ЕСУ ТЗ подтверждается возможность ведения сетецентрических боевых действий. Также отмечено повышение боевой эффективности задействованных сил.

Федеральное агентство новостей в октябре минувшего года сообщало, что National Interest рассказал об опасности модернизированных танков РФ. Аналитики издания отмечали, что новые пушки увеличат огневую мощь Т90М.