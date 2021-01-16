Кейт Миддлтон получила «продуманные» подарки от Меган Маркл и принца Гарри

Лондон, 16 января. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон получила неожиданный подарок на день рождения от Меган Маркл и принца Гарри. Какого-либо сюрприза от пары она не ожидала.

Миддлтон отметила свой 39-й день рождения 9 января. Из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса, праздник был очень скромным: герцогиня отметила его с мужем, принцем Уильямом, и их тремя детьми в поместье Анмер-холл в Норфолке.

По данным источника Us Weekly, герцоги Сассекские прислали Миддлтон открытку и некие «продуманные» подарки.

«Это был приятный сюрприз. Кейт не ожидала подарка от этой пары», — сообщил инсайдер, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Супруг же подарил своей избраннице серьги с бриллиантами и сапфирами, поскольку герцогиня Кембриджская очень любит ювелирные украшения.

О непростых отношениях Марк и Миддлтон известно давно. В начале года сообщалось, что герцогиня Сассекская решила окончательно разорвать связь с Кейт и удалила ее из списка контактов.

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри живут в США вместе с сыном Арчи. Биограф Шон Смит рассказал прессе, что королева Великобритании Елизавета II поддерживает связь с правнуком Арчи по Zoom и не держит зла на внука Гарри и Марк, после того как они отказались от королевских полномочий и покинули дворец. Несмотря на натянутые отношения с Миддлтон, герцоги Сассекские общаются не только с королевой, но и с принцем Уильямом.