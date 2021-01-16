Полуголая звезда «Дома-2» показала упругие ягодицы после родов

Москва, 16 января. Участница телепроекта «Дом-2» Александра Гозиас в нижнем белье продемонстрировала поклонникам свой пышный бюст.

Осенью 2020 года Александра во второй раз стала мамой. На этот раз она решила продемонстрировать своим подписчикам в Instagram, как выглядит спустя три месяца после родов. В сторис она показа несколько видео, на которых предстала в черном эротичном белье, подчеркивающем упругие ягодицы и пышную грудь.

Гозиас рассказала, что смогла восстановить тонус кожи с помощью разных процедур. Она ждет момент, когда сможет вплотную заняться своим телом, поскольку вскоре ей можно будет активно заниматься спортом.

В первый месяц после родов девушка «много плакала», поскольку сильно поправилась. Но вскоре решила взять себя в руки. В Сети она начала искать советы и остановилась на массаже.

«Я искала несколько дней студию с хорошими отзывами, ну и чтоб мастер визуально был симпатичен. Я нашла, записалась, поехала и вот уже после половины курса результат налицо. Брюхо ушло, осталось теперь подкачать пресс. Дряхлость в бедрах и ягодицах тоже пропала. Все выглядит подтянуто, кожа упругая (спасибо, обертывание). Также я делаю миостимуляцию, прокачиваю свои мышцы. И все это без вреда. А к концу курса и со дня родов три месяца пройдет, а значит, пойду в спортзал», — поделилась Гозиас.

Сына Александра назвала Мишей. Звезда телепроекта также воспитывает дочку Софию от предыдущего брака. Лицо малыша она пока скрывает от подписчиков, но с удовольствием о нем рассказывает. В конце прошлого года она сообщила, что мальчик уже весит шесть килограммов и хорошо кушает.